Rakúsko mení podmienky vstupu do krajiny, už o pár dní vpustia len kompletne zaočkovaných

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.8.2021 - Od nedele 15. augusta bude pre vstup do Rakúska potrebné potvrdenie o zaočkovaní oboma dávkami dvojzložkovej vakcíny proti koronavírusu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Doposiaľ sa do krajiny dalo dostať s potvrdením o očkovaní len prvou dávkou dvojzložkovej vakcíny, pričom od jej podania muselo uplynúť 22 dní. Dátum o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny nesmie byť starší ako 270 dní.Na vstup do Rakúska sa môže aj naďalej použiť možnosť negatívneho výsledku PCR testu nie staršieho ako 72 hodín, alebo antigénového testu, ktorý nie je starší ako 48 hodín. Tiež sa do krajiny dostanú tí, ktorí disponujú potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, ktoré nie je staršie ako šesť mesiacov. V opačnom prípade je pre cudzincov vstupujúcich do krajiny povinná karanténa.