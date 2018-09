Rakúsko navrhlo preverovať žiadosti o azyl na záchranárskych lodiach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 14. septembra (TASR) - Oprávnenosť žiadostí migrantov o azyl by sa mala preverovať už na palube záchranárskych lodí nachádzajúcich sa v Stredozemnom mori. V piatok to na spoločnej tlačovej konferencii so svojím talianskym rezortným kolegom Matteom Salvinim, ktorá sa konala vo Viedni po stretnutí s predstaviteľmi siedmich severoafrických krajín, navrhol rakúsky minister vnútra Herbert Kickl.Uvedený postup má podľa neho tiež tú výhodu, že tieto lode budúa nebudú privážať ďalších utečencov. Na otázku, či má jeho návrh nejakú podporu, Kickl podľa agentúry APA odpovedal:Podľa neho ide o to, aby bolisme sa približovali k systému, ktorý bude mimo Európy rozlišovať medzi migrantmi a ľuďmi majúcimi nárok na ochranu.Salvini vyjadril podporu Kicklovmu návrhu, ironicky však dodal, že človeka by za to mohli odsúdiť za obmedzovanie osobnej slobody. Salviniho totiž v Taliansku vyšetrujú za to, že približne 150 migrantom, ktorých zachránili v auguste a dopravili ich do prístavu na Sicílii, spočiatku nedovolil opustiť palubu lode.Na dvojdňovej konferencii o bezpečnosti a migrácii vo Viedni sa stretli ministri vnútra a ďalší predstavitelia krajín EÚ, ako aj Alžírska, Čadu, Egypta, Maroka, Nigeru, Mali a Tuniska.Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska a komisár EU pre migráciu Dimitris Avramopulos po rokovaniach uviedli, že žiadna zo spomínaných afrických krajín nesúhlasí so zriadením vyloďovacích platforiem pre migrantov zachránených na mori.povedal Grande-Marlaska.