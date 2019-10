Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 29. októbra (TASR) - Rakúsko nechce zmeniť kontroverznú indexáciu rodinných prídavkov, ani napriek hroziacej žalobe na Súdnom dvore Európskej únie.Rakúske ministerstvo pre rodinu uviedlo na otázku portálu ORF.at, že dočasná vláda nezmení túto úpravu a že do Bruselu poslala zodpovedajúce stanovisko. Európska komisia (EK) potvrdila, že list dostala.EK spustila na začiatku roka proti Rakúsku konanie za porušenie legislatívy EÚ. Indexácia prídavkov na deti, ktorú presadila vláda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), je podľa EK neférová a je v rozpore s únijnou legislatívou. Viedeň mala do konca septembra dať spornú úpravu do súladu s európskou legislatívou a informovať o prijatých opatreniach. To sa stalo až koncom októbra, keďže EK dala Rakúsku o 1 mesiac viac času. Ďalším krokom EK by mala byť žaloba na Súdnom dvore EÚ.Rakúsko v liste EK zdôvodnilo svoju pozíciu, povedala Dagmar Strobel-Langpaulová, hovorkyňa ministerky pre rodinu Ines Stillingovej.EK uviedla, že dostala stanovisko rakúskej vlády, zanalyzuje ho a následne sa rozhodne o ďalších krokoch.Takzvaná indexácia, ktorú presadila na začiatku roka rakúska vláda, sa týka prídavkov na deti cudzincov z krajín EÚ a zo Švajčiarska pracujúcich v Rakúsku, ak ich deti vyrastajú v krajine, z ktorej pochádzajú. Podľa novej legislatívy sa prídavky upravujú podľa životných nákladov v krajine, kde dieťa žije. Napríklad prídavky na dieťa do dvoch rokov, ktoré žije v Rumunsku, klesli na 56,20 eura zo 114 eur.