Rakúsko plánuje zaviesť uhlíkovú daň, obyvatelia budú môcť získať klimatický bonus

Päť miliárd eur do roku 2025

Koalícia znížila viaceré dane

5.10.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúska vláda predstavila plány na reformu daňového systému s cieľom obmedziť emisie skleníkových plynov. Informovala, že od 1. júla 2022 zavedie novú uhlíkovú daň a tieto peniaze vráti obyvateľom Rakúska v podobe „klimatického bonusu“.Rakúšania budú musieť zaplatiť 30 eur za tonu oxidu uhličitého, pričom spoločnosti pravdepodobne tieto náklady zahrnú do faktúr vystavených spotrebiteľom. V roku 2025 sa tento poplatok zvýši na 55 eur za tonu oxidu uhličitého. Rakúska vláda očakáva, že do spomenutého roku 2025 vygeneruje z tejto dane približne päť miliárd eur.Každý obyvateľ v Rakúsku dostane ročný klimatický bonus podľa toho, v ktorej časti krajiny žije. Napríklad štvorčlenná rodina s dvomi deťmi žijúca vo Viedni by mohla očakávať ročný príspevok 300 eur. Cieľom je povzbudiť ľudí, aby preferovali také spôsoby dopravy a vykurovania, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.Koalícia pozostávajúca z konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany kancelára Sebastiana Kurza a ekologickej strany Zelených tiež oznámila zníženie dane z príjmov, zníženie niektorých poplatkov za zdravotné poistenie a ďalšie opatrenia, z ktorých majú mať prospech predovšetkým rodiny a skupiny obyvateľstva s nízkymi a strednými príjmami.Vláda plánuje aj zníženie dane pre spoločnosti, predovšetkým pre tie v energeticky náročných odvetviach, ktoré budú novou uhlíkovou daňou najviac zasiahnuté.