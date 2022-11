Rakúsko predĺži hraničné kontroly so Slovenskom až do 12. decembra

Česko spravilo rovnaký krok

Maximum je šesť mesiacov

11.11.2022 (Webnoviny.sk) - Rakúsko predlžuje hraničné kontroly so Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom. Agentúre APA to povedalo rakúske ministerstvo vnútra, informuje verejnoprávny vysielateľ ORF.V prípade Slovenska budú kontroly platiť do 12. decembra, pre Slovinsko a Maďarsko najmenej až do polovice mája. Podľa ministra vnútra Gerharda Karnera je to logické pokračovanie v boji proti prevádzačstvu.Ministerstvo vnútra vo Viedni uviedlo, že všetky hraničné kontroly sa konajú v úzkej koordinácii s ministerstvami v susedných krajinách. Poukázalo pritom na to, že Česko tiež predĺžilo hraničné kontroly so Slovenskom.V súvislosti s kontrolami na hraniciach so Slovinskom a Maďarskom informovalo Rakúsko Európsku komisiu. Členský štát Európskej únie, ktorý je súčasťou schengenského priestoru, môže zaviesť hraničné kontroly na maximálne šesť mesiacov v prípade, že existuje vážna hrozba pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť. Po tomto období je potrebný nový dôkaz o vážnej hrozbe. Hraničné kontroly v súčasnosti vykonávajú aj Nemecko, Dánsko či Francúzsko.