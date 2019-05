Rakúsko sa zvládlo pred Ruskom brániť len polovicu zápasu

Na snímke bankár Bernhard Starkbaum (Rakúsko) v zápase základnej B-skupiny medzi Ruskom a Rakúskom na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave, 12. mája 2019. Foto: TASR Foto: TASR

B-skupina (Bratislava):



Rusko - Rakúsko 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)



Góly: 13. Dadonov (Gusev, Kučerov), 35. Kučerov (Gusev), 35. Telegin (Kovaľčuk), 41. Dadonov (Sergačov, Malkin), 45. Kovaľčuk (Orlov, Kuznecov). Rozhodovali: Öhlund (Švéd.), Schukies (Nem.) - Leermakers (Hol.), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 9033 divákov.



Rusko: Georgiev - Sergačov, Nesterov, Zajcev, Orlov, Gavrikov, Chafizullin - Dadonov, Malkin, Grigorenko - Kaprizov, Kuznecov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Barabanov, Andronov, Kovaľčuk - - Telegin



Rakúsko: Starkbaum - Pallestrang, Heinrich, Schumnig, Unterweger, Schlacher, Wolf, Strong – M. Raffl, Herburger, Schneider – Ganahl, Komarek, T. Raffl – Hofer, Hundertpfund, Zwerger – Haudum, Rauchenwald, Obrist



Tabuľka B-skupiny:



1. Česko 2 2 0 0 0 12:4 6



2. Rusko 2 2 0 0 0 10:2 6



3. Švajčiarsko 1 1 0 0 0 9:0 3



4. Lotyšsko 1 1 0 0 0 5:2 3



--------------------------------------



5. Švédsko 1 0 0 0 1 2:5 0



6. Nórsko 2 0 0 0 2 4:12 0



7. Rakúsko 2 0 0 0 1 2:10 0



--------------------------------------



8. Taliansko 1 0 0 0 1 0:9 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. mája (TASR) - Ruskí reprezentanti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v B-skupine hokejových MS, v nedeľu v Bratislave zdolali Rakúsko hladko 5:0. Outsider dokázal vzdorovať súperovi iba do 35. minúty, zborná ho potom zničila rýchlymi prihrávkami a kombináciami až do prázdnej bránky. Dva góly strelil Jevgenij Dadonov.Rusi majú po dvoch zápasoch plný počet bodov rovnako ako Česko, s ktorým sa stretnú v pondelkovom skupinovom šlágri. Rakúšania si po dni voľna zmerajú v utorok o 20:15 h sily so Švajčiarmi.Rusi už aj s obrancom Colorada Zadorovom od úvodu roztočili pred Starkbaumom kolotoč. Favorit otvoril skóre v trinástej minúte keď Gusev "namazal" na stred streleckého lichobežníka Dadonovovi, ktorý vypálil presne k pravej žrdi. Rakúšania sa potom trochu osmelili v útoku a prišli aj ich šance, Heinrich aj Schneider ale v koncovke zaváhali.V druhej časti zborná zvýšila svoje útočné úsilie, kombináciami drvila súperov defenzívny val a ten mu už nevydržal viac odolávať. V 35. minúte zvýšil na 2:0 Kučerov po parádnej narážačke s Gusevom a o 36 sekúnd neskôr pridal tretí gól Telegin.Rusi kombinovali až "do kuchyne", ako to ukázal na začiatku tretej časti Dadonov po pase Sergačova - 4:0. Následne Kovaľčuk predĺžil do siete prihrávku Orlova a vzápätí mohol pridať aj svoj druhý gól, proti však bola pravá žŕdka. Favorit dohral zápas v exhibičnom tempe za skandovaného potlesku vypredanej arény.