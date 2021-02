Rakúsko sprísňuje podmienky pre pendlerov, zvyšuje aj pokuty za porušenie pandemických opatrení

Elektronická registrácia osôb

Vyhláška ministerstva zdravotníctva

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúsko sprísňuje podmienky vstupu do krajiny. Pendleri prichádzajúci do krajiny za prácou musia raz do týždňa predložiť negatívny test na koronavírus Pribúda aj povinnosť elektronickej registrácie osôb, ktoré vstupujú na územie Rakúska. Formulár je tomto webe . Oznámil to v utorok minister vnútra Karl Nehammer Zvyšujú sa aj pokuty za porušenie pandemických opatrení. Za nenosenie respirátorov a nedodržanie odstupov hrozí pokuta 90 eur, doteraz to bolo 25, resp. 50 eur. Sprísňujú sa kontroly na hraniciach aj lyžiarskych svahoch.Povinnosť preukázať sa negatívnym testom platí pre všetkých prichádzajúcich, na ktorých sa nevzťahujú výnimky. Antigénový alebo PCR test v prípade pendlerov nesmie byť starší ako sedem dní.Kontroly na hraniciach s Českou republikou a Slovenskom sa predlžujú. Osobitne Česká republika preukazuje veľmi vysoké čísla a mutácie vírusu sa šíria razantným tempom, zdôraznil na tlačovej konferencii minister.Podrobnosti, ako sa budú kontroly uskutočňovať, zverejní vo vyhláške ministerstvo zdravotníctva, dodal Nehammer.