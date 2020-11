Rakúsko spustí plošné testovanie na koronavírus, chce sa vyhnúť ďalším lockdownom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.11.2020 (Webnoviny.sk) - Masové testovanie na koronavírus sa vo Viedni uskutoční medzi 2. a 13. decembrom. Oznámil to vo štvrtok splnomocnenec mesta pre zdravotníctvo Peter Hacker. Na testovaní sa podľa neho zúčastní do 1,2 milióna ľudí.Rakúsko začne plošné testovanie na koronavírus počas prvého decembrového víkendu v západných spolkových krajinách Vorarlbersko a Tirolsko. Testovanie medzi prvými podstúpia skupiny ako učitelia a policajti, ktorí sú v častom kontakte s ďalšími ľuďmi.Rakúsko spúšťa hromadné testovanie v nádeji, že sa vyhne ďalším lockdownom . V súčasnosti tam platí lockdown do 6. decembra.