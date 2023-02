Rakúsko v pondelok ukončí kontroly na slovenských hraniciach, sledovať však bude iné oblasti a nasadí aj drony

aktualizované 4. februára 2023, 15:24



4.2.2023 (Webnoviny.sk) -Rakúsko v pondelok ukončí kontroly na hraniciach so Slovenskom, ktorých cieľom bolo predchádzať nelegálnej migrácii. Namiesto toho podľa rakúskeho ministerstva vnútra bude krajina robiť kontroly v pohraničných oblastiach. Monitorovať bude okresy Gänserndorf a Bruck an der Leitha a oblasť Kittsee, pričom nasadené budú aj drony.Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner je presvedčený, že to umožní pozorne sledovať vývoj situácie a v prípade potreby rýchlo reagovať. Informuje o tom portál orf.at. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) víta rozhodnutie Rakúskej republiky o zrušení hraničných kontrol so Slovenskom. Rakúsko od 6. februára nebude predlžovať kontroly. Nahradí ich však zvýšeným počtom policajných hliadok v pohraničnej oblasti aj vo vnútrozemí.Rezort diplomacie to vníma ako ústretový krok, ktorý je v súlade s pravidlami Schengenu, ktorými sa rušia kontroly na vnútorných hraniciach. MZVaEZ to uviedlo v tlačovej správe. K rovnakému kroku ako Rakúsko ako Rakúsko pristúpilo nedávno aj Česko. Hraničné kontroly ukončí v noci zo 4. na 5. februára,„Nelegálna migrácia však predstavuje aj naďalej závažný problém, ktorého riešenie vidíme v koordinovaných opatreniach na európskej úrovni vrátane posilnenia spoločnej ochrany vonkajších hraníc Európskej únie," upozorňuje rezort diplomacie.