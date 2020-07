Rakúsko varuje ľudí pred cestovaním do troch krajín, sprísni aj kontroly na hraniciach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.7.2020 (Webnoviny.sk) - Rakúske úrady varovali v stredu pred cestovaním do Bulharska, Rumunska a Moldavska. Dôvodom je rastúci počet ľudí infikovaných koronavírusom , ktorí sa vracajú do Rakúska.Vláda už minulý týždeň vydala varovanie pred vycestovaním do šiestich krajín na západnom Balkáne, ktoré sa týkalo Bosny, Kosova, Severného Macedónska, Albánska, Čiernej Hory a Srbska. Dôvodom boli rovnako vysoké počty infikovaných.Rakúsko "zažíva stále viac importovaných prípadov (vírusu) zo zahraničia. Preto táto naliehavá výzva necestovať do týchto krajín," vysvetlil rakúsky kancelár Sebastian Kurz , ktorého citovala tlačová agentúra APA. Osoby, ktoré pricestujú do Rakúska z krajín, ktorých sa varovanie týka, budú musieť podľa jeho slov podstúpiť 14-dňovú karanténu.Kurz v tejto súvislosti tiež povedal, že Rakúsko posilní kontroly na svojich východných hraniciach. Zamerané budú predovšetkým na ľudí prichádzajúcich z Balkánu.