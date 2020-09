Rakúsko zavádza nové pravidlá, rúška povinné v reštauráciách a maximálne 10 osôb na stretnutiach

Nosenie rúšok

Nevyhnutné obete

17.9.2020 (Webnoviny.sk) - Rakúsko vo štvrtok obmedzilo počet osôb pri interiérových zhromaždeniach na maximálne desať. Ako informoval kancelár Sebastian Kurz, "od pondelňajšej polnoci sú všetky večierky, súkromné akcie a ostatné stretnutia v interiéroch obmedzené na desať ľudí".Do nových opatrení nebudú spadať pohreby a limit pre vonkajšie zhromaždenia zostane 100 osôb. Výnimku budú mať niektoré kultúrne podujatia. "V Rakúsku zaznamenávame exponenciálny nárast nových infekcií," dodal Kurz.Zákazníci kaviarní a reštaurácií budú musieť od pondelka nosiť rúška, akonáhle sa vzdialia od svojich stolov. Predtým museli nosiť tvárové masky iba čašníci a ďalší zamestnanci týchto zariadení.V Rakúsku pribúda v ostatnom období niekoľko stoviek pozitívne testovaných denne, 11. septembra to bolo dokonca 882, čo bolo druhé najvyššie číslo v doterajšom priebehu pandémie.Kurz si je vedomý, že obyvatelia budú musieť po nastolení opatrení "priniesť obete", sú však podľa neho nevyhnutné preto, aby sa Rakúsko vyhlo obmedzeniu pohybu obyvateľstva a katastrofickým následkom, ktoré by z toho vyplývali.Na tlačovej konferencii sa istý žurnalista zaujímal, či tieto opatrenia ovplyvnia slávnu viedenskú zimnú plesovú sezónu. Kurz odpovedal, že zatiaľ je príliš skoro na prognózy, no podľa neho "jeseň a zima budú veľmi náročné".