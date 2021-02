Rakúsko zaviedlo prísnejšie opatrenia pre cesty z Tirolska, dôvodom je výskyt juhoafrického variantu koronavírusu

Prísnejšie opatrenia

9.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ľudia, ktorí budú chcieť vycestovať z rakúskej spolkovej krajiny Tirolsko, sa budú musieť preukázať negatívnym testom na koronavírus. V utorok to oznámil rakúsky kancelár Sebastian Kurz v súvislosti so snahou vlády zabrániť rozšíreniu juhoafrického variantu vírusu V Tirolsku dosiaľ zaevidovali 293 prípadov nákazlivejšej mutácie koronavírusu, ktorá sa začala šíriť z Juhoafrickej republiky, pričom viac ako 120 z nich je v súčasnosti aktívnych, skonštatoval Kurz.Nakazení sa nachádzajú prevažne v okrese Schwaz, východne od Innsbrucku, a v súčasnosti predstavujú najväčšiu známu koncentráciu tohto variantu v Európe, informovali úrady.Tirolskí predstavitelia sa spočiatku zdráhali zaviesť prísnejšie opatrenia, no v pondelok napokon zverejnili zoznam, ktorý zahŕňa napríklad prísnejšie kontroly nosenia rúšok a dodržiavania sociálnych rozostupov a tiež povinnosť preukázať sa negatívnym antigénovým testom pred použitím lanoviek či vlekov.Rakúska spolková vláda najprv v pondelok obyvateľov varovala, aby do Tirolska necestovali a v utorok Kurz oznámil, že počas desiatich dní, počnúc piatkom, sa bude musieť každý, kto bude chcieť opustiť Tirolsko, preukázať negatívnym testom na koronavírus, nie starším ako 48 hodín.Dodržiavanie tohto nariadenia bude na cestách kontrolovať polícia s podporou armády. Kurz zároveň vyzval tirolské úrady, aby zabezpečili, aby sa variant v spolkovej krajine nerozšíril ešte viac.Nariadenie sa podľa kancelára nevzťahuje na Východné Tirolsko, ktoré je oddelené od zvyšku spolkovej krajiny.Kurz pritom poukázal na predbežné výsledky malej klinickej štúdie vakcíny spoločnosti AstraZeneca a Oxfordskej univerzity, ktorá je jednou z troch dosiaľ schválených na použitie v Európskej únii , a podľa odborníkov sa javí, že nie je účinná pri prevencii mierneho a stredne silného ochorenia spôsobeného juhoafrickým variantom vírusu.„To je veľký problém, pretože takmer 50 % vakcín, ktoré dostaneme do leta, pochádzajú od AstraZeneca,” upozornil Kurz s tým, že musia urobiť všetko pre to, aby zabránili rozšíreniu tohto variantu a „ak sa to nepodarí, aspoň spomaliť jeho šírenie".„Ak sa mutácia, ako je táto juhoafrická, rýchlo a výrazne rozšíri, bude to stáť mnoho ľudských životov a cesta k normálnosti sa nám zase vzdiali o niekoľko mesiacov," povedal kancelár novinárom vo Viedni.Pôvodná reakcia spolkovej vlády na epidémiu v Tirolsku si pritom vyslúžila kritiku susedného Nemecka. Ešte pred utorkovým oznámením nových opatrení označil bavorský politik Markus Blume konanie Rakúska za nezodpovedné.Tirolsko hraničiace s Talianskom, Nemeckom a Švajčiarskom patrí medzi obľúbené strediská zimných športov. Vzhľadom na zatvorenie hotelov a reštaurácií však turistický ruch v regióne funguje v obmedzenom režime.