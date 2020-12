Rakúsko zmiernilo opatrenia, pred obchodmi sa tvorili dlhé rady

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2020 (Webnoviny.sk) - V Rakúsku začali po troch týždňoch lockdownu platiť miernejšie protipandemické opatrenia. Otvoriť už v pondelok mohli napríklad aj obchody s tovarom, ktorý nie je nevyhnutný. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz však obyvateľov varoval, aby sa hneď nevybrali nakupovať a rozdelili si to na viac dní. Pred obchodmi sa aj tak tvorili rady zákazníkov.Prísne lockdownové obmedzenia platili v Rakúsku od 17. novembra. Minulý týždeň sa však vláda pre zlepšenie situácie rozhodla pre uvoľnenie niektorých opatrení. Otvorené tak už sú napríklad znova aj školy, s výnimkou pre starších študentov, múzeá, knižnice a niektoré prevádzky, ako napríklad kaderníctva.Reštaurácie sú však naďalej zatvorené a môžu poskytovať len roznášku alebo predávať jedlo, ktoré si zákazníci vezmú so sebou, pričom podobne sú na tom aj bary. Hotely sú zase otvorené len pre obchodných cestujúcich. Miernejší je aj zákaz vychádzania, ktorý teraz platí od 20:00 do 6:00.Kurz už minulý týždeň varoval, že odvetvie cestovného ruchu a stravovania sa začne znovu otvárať až 7. januára. Lyžiarske strediská môžu byť otvorené od 24. decembra, ale v podstate len pre domácich návštevníkov na denných výletoch počas sviatočnej sezóny, keďže Rakúsko vyžaduje od väčšiny osôb prichádzajúcich zo zahraničia karanténu.Rakúsko v súčasnosti eviduje 253,8 nových infekcií koronavírusom na 100-tisíc obyvateľov za sedem dní. Minulý mesiac to pritom bolo viac ako 500.