Rakúsko zvažuje druhý celoštátny lockdown, zažíva masívny exponenciálny rast prípadov koronavírusu

Extrémna výzva

Desiatky ľudí na JIS

26.10.2020 (Webnoviny.sk) - Rakúsko zvažuje pre vysoký nárast počtu infikovaných prísnejšie opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu , vrátane druhého celoštátneho lockdownu V pondelok to po stretnutí rady ministrov povedal kancelár Sebastian Kurz . "Čím vyšší počet infekcií, tým prísnejšie opatrenia sú potrebné," cituje predsedu rakúskej vlády spravodajský portál CNN."Zažívame masívny exponenciálny rast. Je to extrémna výzva," povedal Kurz na margo pribúdajúcich infikovaných. Zároveň varoval, že situácia je veľmi vážna, a to aj pre "tých, čo tomu stále nechcú uveriť".Druhý lockdown Rakúska je podľa Kurza "konečné opatrenie" a o jeho potrebe rozhodne situácia v nemocniciach. Cieľom prísnejších opatrení je podľa politika zabrániť preplnenosti jednotiek intenzívnej starostlivosti.Ako informuje rakúska televízia ORF, ministerstvá zdravotníctva a vnútra v pondelok ráno oznámili, že v priebehu ostatných 24 hodín pribudlo 2 456 nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. V nemocnici sa pre ochorenie COVID-19 lieči 1 330 ľudí a 188 z nich je na jednotke intenzívnej starostlivosti.Celkovo v Rakúsku potvrdili 83 267 prípadov nákazy a 992 súvisiacich úmrtí.