Rakúsky kancelár Kurz sa znovu vyslovil proti rozdeleniu migrantov

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz prichádza na záverečný deň neformálneho summitu hláv štátov a vlád krajín Európskej únie, ktorý organizuje rakúske predsedníctvo v Rade EÚ v Salzburgu 20. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Salzburg 20. septembra (TASR) - Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz sa vo štvrtok opätovne vyslovil proti diskusii o rozdelení migrantov v Európe. Týmto spôsobom by sa otázka migrácie nevyriešila, povedal Kurz pred začiatkom druhého dňa neformálneho summitu Európskej únie (EÚ) v rakúskom Salzburgu.Niektorí šéfovia štátov a vlád EÚ však o tejto téme chcú naďalej diskutovať,cituje Kurza agentúra APA.Prezidenti a premiéri v stredu večer v Salzburgu diskutovali o témach migrácie a azylu. Atmosféra bola podľa Kurza lepšia než na iných stretnutiach, v rokovaniach však nenastal zásadný pokrok.Diskusia o rozdelení utečencov však v každom prípade nie je riešením, zdôraznil rakúsky kancelár. Oveľa viac je potrebné prehĺbiť spoluprácu so severoafrickými krajinami, najmä Egyptom. Návrh začať rozhovory s Egyptom a ďalšími krajinami regiónu podľa Kurza podporujú predstavitelia všetkých členských štátov EÚ.Na otázku, či by štáty, ktoré sa doposiaľ zdráhali prijať utečencov, mohli namiesto toho poskytnúť viac finančných príspevkov, odpovedal rakúsky kancelár vyhýbavo. Ako uviedol, má dojem, že čoraz viac jeho kolegov si uvedomilo, že otázka migrácie sa musí riešiť nie kvótami, ale na vonkajších hraniciach EÚ a prostredníctvom spolupráce s tranzitnými krajinami.Kurz tiež podotkol, že v otázke brexitu vníma stále veľmi odlišné pozície medzi Veľkou Britániou a EÚ. Odhliadnuc od ostrých vyjadrení v médiách bolo obom stranám na rokovaniach jasné, že k riešeniu možno dospieť len vtedy, keď budú komunikovať.Rakúsky kancelár potvrdil, že v novembri sa uskutoční mimoriadny summit o brexite.dodal, presný dátum plánovanej schôdzky však neuviedol.Kurz zároveň vyjadril nádej, že kompromis v otázke brexitu podporia aj európsky a britský parlament. Oba parlamenty musia zmluvu o vystúpení Británie z EÚ ratifikovať do 29. marca 2019.