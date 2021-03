Rakúsky kancelár Kurz vraj použil lietadlo ukrajinského oligarchu, ktorý je obvinený v USA

Lietadlo prevádzkuje tretia strana

Prepojenia oligarcha s Kurzom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.3.2021 - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz počas nedávneho návratu zo štátnickej návštevy izraelského Tel Avivu cestoval súkromným lietadlom, ktoré údajne patrí ukrajinskému oligarchovi Dmytrovi Firtašovi. Upozornil na to web Kyiv Post s odvolaním sa na informácie rakúskeho portálu zackzack.at.Ako uviedol PR manažér spoločnosti Firtash Daniel Kapp, lietadlo patrí spomenutej firme, no „nezávisle ho prevádzkuje tretia strana“. Kurzova kancelária pre ZackZack vyhlásila, že lietadlo bolo rezervované „štandardným postupom“ a dodala, že nevie, kto je jeho vlastníkom.Energetický magnát Firtaš s väzbami na Kremeľ žije v Rakúsku od roku 2014 a zatiaľ úspešne odoláva vydaniu do Spojených štátov, kde ho obvinili z úplatkárstva a vydierania. Počas vyše šiestich rokov údajne vylepšil svoje konexie a dostal sa blízko k rakúskej politickej elite.ZackZack píše, že Firtaš býva vo viedenskej vile, ktorá patrí Alexandrovi Schützovi, hlavnému donorovi Kurzovej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP).Tento web tiež uvádza, že bývalý líder ÖVP a niekdajší rakúsky vicekancelár Michael Spindelegger je zamestnaný v oligarchovej Agentúre pre modernizáciu Ukrajiny, ktorá však údajne existuje iba na papieri.