Rakúsky lyžiar M. Hirscher v stredu údajne oznámi koniec kariéry

Rakúsky slalomár Marcel Hirscher na trati. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Salzburg 1. septembra (TASR) - Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher v stredu údajne ohlási koniec kariéry. Držiteľ ôsmich veľkých glóbusov v alpskom Svetovom pohári by mal svoje rozhodnutie oznámiť na tlačovej konferencii v Salzburgu. Informoval o tom portál krone.at.Hirschera sa funkcionári, priatelia i jeho tréner vraj snažili presvedčiť, aby zotrval v súťažnom kolotoči, no bezúspešne. Podľa rakúskych médií sú za Hirscherovým rozhodnutím zdravotné a rodinné dôvody. Tridsaťročný zjazdár po skončení predchádzajúcej sezóny vyhlásil, že sa cíti úplne vyčerpaný. Rakúšan tiež zdôraznil, že chce prežiť viac času so svojím synom, ktorý onedlho oslávi prvé narodeniny.