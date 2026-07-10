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 24hod.sk    Zo zahraničia

10. júla 2026

Rakúsky parlament schválil novelu zákona o národnostných menšinách, podľa Blanára posilňuje postavenie Slovákov


Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Národnostná menšina Novela zákona

Súčasne zdôraznil, že kľúčovou prioritou slovenskej diplomacie je rozvoj bilingválneho vzdelávania mladých krajanov za hranicami Slovenskej republiky. Minister zahraničných vecí a európskych ...



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10.7.2026 (SITA.sk) - Súčasne zdôraznil, že kľúčovou prioritou slovenskej diplomacie je rozvoj bilingválneho vzdelávania mladých krajanov za hranicami Slovenskej republiky.


Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár víta novelu zákona o národnostných skupinách, ktorú tento týždeň schválil rakúsky parlament. Novela takýmto spôsobom po prvýkrát na ústavnej úrovni zakotvuje všetkých šesť autochtónnych menšín v Rakúskej republiky vrátane slovenskej. Podľa ministra bude ďalším významným pilierom bilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky a Rakúskej republiky.

V Rakúsku žije, pracuje alebo pôsobí približne 50-tisíc slovenských krajanov. Prijatie novely je podľa Blanára dôležitým krokom posilňujúcim ich právne postavenie. „Chráni slovenskú identitu a otvára dvere k systematickejšej podpore našej kultúry a jazyka, čo je pre nás mimoriadne zásadné, keďže jednou z priorít vlády SR je práve podpora Slovákov žijúcich v zahraničí s cieľom pomáhať v ich rozvoji a zároveň šírení a zachovávaní slovenského jazyka, našej kultúry, tradícií,“ uviedol šéf rezortu zahraničia.

Súčasne zdôraznil, že kľúčovou prioritou slovenskej diplomacie je rozvoj bilingválneho vzdelávania mladých krajanov za hranicami Slovenskej republiky. „Máme záujem dosiahnuť pozitívny posun v dlhodobej diskusii o stabilnom a udržateľnom financovaní bilingválnej Komenského školy vo Viedni, ktorá robí pre zachovanie slovenskej identity v Rakúsku neoceniteľnú prácu,“ doplnil minister.


Zdroj: SITA.sk - Rakúsky parlament schválil novelu zákona o národnostných menšinách, podľa Blanára posilňuje postavenie Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Národnostná menšina Novela zákona
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