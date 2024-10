Rakúsky prezident nepoveril víťaza parlamentných volieb zostavením vlády, tri najsilnejšie strany vyzval k spolupráci

9.10.2024 (SITA.sk) - Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen v stredu požiadal tri najsilnejšie politické strany v krajine, aby po parlamentných voľbách, ktoré vyhrala krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ), viedli rozhovory o možnej spolupráci a informovali ho o výsledkoch v závere budúceho týždňa. Rakúska hlava štátu však upustila od tradície poveriť víťaza volieb zostavením vlády.Doterajší kancelár Karl Nehammer vyhlásil, že jeho Rakúska ľudová strana (ÖVP) nebude vo vláde spolupracovať s lídrom FPÖ Herbertom Kicklom . Podľa Van der Bellena pritom Kickl povedal, že jeho strana pôjde do vlády „iba s ním ako s kancelárom“. Ostatné tri strany, ktoré sa dostali do nového parlamentu, sa vyjadrili, že s ÖVP nebudú spolupracovať vôbec.Ak nedokáže zostaviť vládu Kickl, alternatívou môže byť koalícia ľudovcov so sociálnymi demokratmi a pravdepodobne aj s menšou liberálnou stranou NEOS. Slobodná strana Rakúska vo voľbách 29. septembra získala najviac hlasov, a to 28,8 % percenta. Na druhej pozícii sa umiestnili ľudovci s 26,3 percenta hlasov a tretí boli sociálni demokrati, za ktorých hlasovalo 21,1 percenta voličov.