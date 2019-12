Rakúsky prezident odhalil v Hainburgu pamätnú tabuľu Pochodu slobody

Na snímke vpravo spolkový prezident Rakúskej republiky Alexander Van der Bellen a vľavo starosta Hainburgu an der Donau Helmut Schmid počas slávnostného odhalenia pamätnej tabule pri príležitosti 30. výročia pochodu na podujatí "Ahoj, Európa" 10. decembra 2019 v Hainburgu. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Hainburg 10. decembra (TASR) – Rakúsky spolkový prezident Alexander van der Bellen odhalil v utorok v rámci podujatia "Ahoj, Európa" na námestí Altes Kloster v Hainburgu pamätnú tabuľu. Tá pripomína Pochod slobody z Bratislavy do tohto hraničného mesta, na ktorý sa vydali Slováci pred 30. rokmi. Zároveň pripomína 30. výročie pádu Železnej opony.Práve v Deň ľudských práv prišlo vyše 100.000 Sloveniek a Slovákov pešo, na bicykloch, na pleciach, na pleciach rodičov, v kočíku, s ruksakmi, s balíčkami jedla, ktoré si pripravili na cestu, aby ich privítal dosiahnuteľný iný svet.skonštatoval van der Bellen, podľa ktorého aj takto ukázali Slováci svoje hrdinstvo.povedal pre TASR veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku Peter Mišík s dôvetkom, že práve v tento deň mali možnosť cestovať bez pasov, doložiek či víz a byť súčasťou Európy takej, akú si priali.Pri príležitosti podujatia "Ahoj, Európa" sa zároveň uskutočnila diskusia Nežná revolúcia s významnými aktérmi novembrových udalostí, akými sú vedúca osobnosť Nežnej revolúcie Ján Budaj, bývalý vicekancelár Rakúskej republiky Erhard Busek, spoluzakladateľ Verejnosti proti násiliu a spoluautor projektu Pochodu slobody a bývalý veľvyslanec SR v USA Martin Bútora, bývalý minister obrany a poslanec Národnej rady Rakúskej republiky Werner Fasslabend, spoluzakladateľ Verejnosti proti násiliu, spoluautor projektu Pochodu slobody a bývalý minister kultúry Slovenskej republiky Ladislav Snopko. V rámci nej predstavili knihu Nežná revolúcia.sk. Diskusiu moderoval bývalý minister medzinárodných vzťahov SR Pavol Demeš. Podujatie hudobne sprevádzalo Moyzesovo kvarteto.Pochod z Bratislavy do Hainburgu symbolicky podľa vtedajších agentúrnych správ otvoril Slovákom cestu do Európy. Cestu, ktorú desaťročia hatil plot z ostnatého drôtu, si prekliesnili sami. Pochod priateľstva ku Dňu ľudských práv, ktorý viedol z hlavného mesta SSR Bratislavy do rakúskeho mestečka Hainburgu zorganizovalo občianske hnutie Verejnosť proti násiliu.Do Rakúska v tento deň prešli davy ľudí, ktoré mali možnosť po prvýkrát vidieť hrad Devín aj z opačnej strany. V Hainburgu účastníkov pochodu privítal starosta mestečka Johann Ritter.