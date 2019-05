Rakúsky prezident súhlasí s odvolaním ministra vnútra Kickla

Rakúsky minister vnútra Herbert Kickl, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 21. mája (TASR) - Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen vyhovie požiadavke kancelára a predsedu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastiana Kurza a z funkcie ministra vnútra odvolá Herberta Kickla zo Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Povedal to v utorok po stretnutí s Kurzom, na ktorom rokovali o ďalšom vývoji po rozpade pravicovo-konzervatívnej vládnucej koalície.Kurz prezidenta okrem toho podľa agentúra APA informoval, že po odstúpení vicekancelára a bývalého predsedu FPÖ Heinza-Christiana Stracheho sa rozhodli podať demisiu aj zvyšní ministri tejto krajne pravicovej strany.uviedol Van der Bellen.Zároveň vyzval Kurza, aby navrhol mená nových ministrov, pričom zdôraznil, že by malo ísť o odborníkov. Predtým než ich vymenuje do funkcie, sa Van der Bellen plánuje s novými kandidátmi i osobne stretnúť.Kurz prisľúbil, že návrhy sprostredkuje čo najskôr; malo by sa tak stať ešte v priebehu dnešného dňa.V úrade zostane len nestranícka ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová, ktorú do funkcie nominovala FPÖ.Rakúsko uvrhla do vládnej krízy len niekoľko dní pred dôležitými európskymi voľbami aféra okolo doterajšieho vicekancelára a šéfa FPÖ Heinza-Christiana Stracheho. Na nahrávke zhotovenej v roku 2017 na ostrove Ibiza, ktorú zverejnili nemecké médiá minulý piatok, Strache diskutuje o možných nelegálnych daroch pre FPÖ a údajnej príbuznej istého ruského oligarchu výhľadovo sľubuje verejné zákazky, ak jeho strane pomôže k úspechu vo voľbách.