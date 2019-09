Rakúsky prezident začne v stredu rozhovory s parlamentnými stranami

Na archívnej snímke rakúsky prezident Alexander Van Der Bellen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 30. septembra (TASR) - Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen začne v stredu rozhovory so šéfmi piatich politických strán, ktoré v nedeľňajších parlamentných voľbách získali mandát do Národnej rady. Prvý, s kým sa vo viedenskom Hofburgu stretne, bude volebný víťaz, bývalý kancelár a predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastian Kurz. Informovala o tom v pondelok agentúra APA.Vládny kabinet dočasnej kancelárky Brigitte Bierleinovej už v utorok ponúkne svoju demisiu prezidentovi Van der Bellenovi. Ten následne dočasnú vládu poverí vykonávaním jej funkcie až do vymenovania novej vlády.avizovala ešte v nedeľu Bierleinová.S predstaviteľmi jednotlivých strán sa prezident stretne v stredu a vo štvrtok. Pravdepodobne začiatkom budúceho týždňa potom poverí zostavením novej vlády Sebastiana Kurza, predsedu počtom hlasov najsilnejšej strany.Podľa predbežných výsledkov predčasných parlamentných volieb v Rakúsku (zatiaľ bez sčítania hlasov odovzdaných poštou a na základe voličských preukazov) získala ÖVP bývalého kancelára Kurza 38,4 percenta hlasov voličov.Na druhom mieste skončila s výrazným rozdielom Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) so ziskom 21,5 percenta hlasov. Nasleduje Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorá dostala 17,3 percenta hlasov. Štvrtí skončili Zelení (12,4 percenta) a do parlamentu sa dostala aj strana NEOS (7,4 percenta).