Rally Košice si cez víkend vyžiada dopravné obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 18. októbra (TASR) – Dopravné obmedzenia si počas víkendu (19. - 20. 10.) vyžiada automobilová súťaž 45. ročník Rally Košice. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová, niekoľko úsekov ciest v okrese Košice-okolie bude úplne uzavretých. Preteky ovplyvnia aj mestskú hromadnú dopravu (MHD).Úsek Herľany - Banské bude úplne uzavretý v sobotu (19. 10.) od 12.35 h do 19.30 h. V nedeľu (20. 10.) dôjde v čase od 8.00 h do 16.00 h k úplnej uzávere cesty a miestnej komunikácie v úseku križovatky Čermeľská cesta smer Bankov po odbočku na účelovú komunikáciu smer Alpinka (stará Bankovská cesta). Uzavretá bude aj cesta od križovatky cesty Čermeľ – Bankov, a to po križovatku Jahodná-sedlo. Motoristi neprejdú ani po miestnej komunikácii sedlo Jahodná – rekreačné stredisko Jahodná.dodala Ivanová.Ako TASR informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová, linka č. 14 od piatka do nedele (20. 10.) premáva na skrátenej trase, a to po rázcestie, respektíve po zastávku Jahodná-kopec. Zastávka Jahodná-chata nebude v uvedenom období obsluhovaná. V nedeľu bude uvedená linka premávať v obmedzenom režime.dodala.