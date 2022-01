Ramsay má v nominácii na ZOH do Pekingu štyroch hráčov z HKM Zvolen a dvoch členov trénerského tímu

Túžba každého športovca

V tíme boli Pohorelec a Michalek

30.1.2022 (Webnoviny.sk) - V nominácii trénera slovenskej reprezentácie Craiga Ramsayho na ZOH v Pekingu sú až štyria odchovanci zvolenského hokeja. Zatiaľ čo Marek Ďaloga hráva v českom tíme Kometa Brno, Miloš Kelemen rovnako v českom BK Mladá Boleslav a Kristián Pospíšil vo švajčiarskom HC Davos, Peter Zuzin je aktuálne jediný hráč úradujúceho slovenského majstra na slovenskej súpiske pre Peking 2022."Čaká nás množstvo testovania, cestovania, karanténa a rôzne s tým spojené procedúry. Športová stránka toho celého je nateraz akoby bokom,“ povzdychol si 31-ročný Zuzin, ale to neznamená, že sa neteší na premiéru pod piatimi farebnými kruhmi."Je to určite túžba každého športovca dostať sa na olympijské hry. Beriem to ako vrchol mojej doterajšej kariéry a zavŕšenie mnohoročnej snahy a úsilia, ktoré som do hokeja vložil,“ priznal aktuálne najproduktívnejší hráč a najlepší strelec Zvolena. V 34 zápasoch aktuálneho extraligového ročníka nazbieral 31 bodov za 13 gólov a 18 asistencií."Pre obrancu Ďalogu bude Peking 2022 už druhou olympijskou zastávkou. Členmi trénerského tímu Slovenska budú aj ďalší Zvolenčania - Andrej Podkonický a Ján Lašák," informoval oficiálny webZvolen.Rovnako zdroj pripomína, že pred štvoricou súčasných aktívnych korčuliarov už na olympijský ľad vykorčuľovali ďalší traja odchovanci zvolenského hokeja. Samostatné Slovensko sa pod piatimi kruhmi prvýkrát predstavilo v roku 1994 a hneď pri tom boli dvaja Zvolenčania.V hviezdami nabitom národnom tíme boli v nórskom Lillehammeri hokejovými priekopníkmi spod Pustého hradu útočník Dušan Pohorelec a gólman Miroslav Michalek. Obaja hokejisti si v čase svojej nominácie obliekali dres Slovana Bratislava. Tretím Zvolenčanom na ZOH bol Ján Lašák. Do Salt Lake City v roku 2002 cestoval s tromi štartmi v NHL v bránke nashvillských Predátorov, väčšinu sezóny však odchytal v Milwaukee Admirals v AHL."Druhou olympiádou tohto majstra sveta bol Turín 2006 a Lašák na ňu vtedy cestoval ako jednotka českého Moelleru Pardubice. Zatiaľ posledným hokejistom zo zvolenskej hokejovej liahne na ZOH je Marek Ďaloga. V čase konania hier v juhokórejskom Pjongčangu 2018, figuroval na súpiske Sparty Praha," doplnil informácie web hkmzvolen.sk.