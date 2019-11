Ramsay netajil po prehre so Švajčiarmi sklamanie: Musíme si viac veriť

Na snímke vpravo tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay a vľavo tréner brankárov Ján Lašák v zápase Slovensko - Švajčiarsko na Nemeckom pohári 2019 v Krefelde 7. novembra 2019. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Krefeld 7. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti odohrali podľa brankára Andreja Košarišťana vo štvrtok na Nemeckom pohári nešťastný zápas. So Švajčiarskom prehrali 2:5, hoci mali lepší vstup do zápasu a svojho súpera prestrieľali 32:28. Výpadok v druhej tretine však napokon stál zverencov Craiga Ramsayho celý zápas.V prvej tretine Slováci dominovali, súpera prestrieľali 14:7, nastrelili dve žŕdky. Do vedenia sa však nedostali, to sa naopak podarilo Švajčiarom v druhom dejstve, v ktorom dali tri góly.uviedol Košarišťan.Tréner Ramsay bol po zápase sklamaný, jeho zverenci neplnili pokyny, ktoré im dal:Slováci pritom mali šance aj v druhej tretine, najväčšiu Šišovský, no ten svoj samostatný únik nepremenil.dodal Košarišťan.Okrem výkonu v prvej a tretej tretine videl slovenský brankár pozitíva aj v tom, že sa jeho spoluhráči nepoložili a s nepriaznivým výsledkom chceli niečo urobiť.V ďalšom zápase sa Slováci stretnú s olympijským tímom Ruska, no ak chcú uspieť, musia odohrať koncentrovane celých 60 minút.uzavrel Košarišťan.Proti Rusom by mal do bránky nastúpiť Denis Godla, Ramsay verí, že hrať bude aj obranca Martin Štajnoch, ktorý proti Švajčiarsku absentoval pre menšie zranenie.potvrdil tréner Slovákov.