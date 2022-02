Ramsay po úvodnej prehre: Musíme zlepšiť hru v strednom pásme

Trénera slovenských hokejistov Craiga Ramsayho mrzeli po prehratom zápase na ZOH s Fínskom 2:6 zbytočné individuálne chyby a zlá hra v strednom pásme. Skúsený kanadský kouč verí, že v druhom súboji C-skupiny sa ich jeho zverenci vyvarujú a so Švédskom odohrajú vyrovnanejší duel.





Slováci sa síce dostali do vedenia zásluhou Juraja Slafkovského, no Fíni v prvej tretine využili ich chyby a dokázali otočiť na 3:1. "V prvej tretine to bolo na strely 9:6 pre nás, no prehrávali sme 1:3. Naše chyby boli zlé, straty pukov v strednom pásme. Pritom sme mali dobrý štart, Slafkovský dal gól, keď sa natlačil pred bránku, takže sme robili veci, ktoré sme chceli. No myslím si, že nadšenie z toho, že sme tu a že sme súčasťou turnaja, bolo trochu veľké a príliš sme otvorili hru. Musíme pochopiť, že proti tímu, ktorý sa snaží súpera chytiť v strednom pásme do pasce, musíme odviesť lepšiu prácu, aby sme cez to pásmo prešli. Keď sme už dostali puk do ich tretiny, hrali sme dobre," povedal hlavný tréner.Ramsay svojim zverencom vyčítal, že sa nesnažili hrať v strednom pásme jednoducho a sami si komplikovali situáciu. "Vyhadzovali sme puky bekhendom, používame to až príliš často. Je to oveľa nebezpečnejšie a hlavne proti tímu, ktorý dokáže ´zapchať´ stredné pásmo. Používajme forhend, strieľajme puky cez mantinely a naháňajme ich v útočnom pásme," vysvetlil, čo očakáva od svojich hráčov.Z úvodného vystúpenia vyzdvihol hru štvrtej formácie, ktorá sa postarala o oba góly. Strelil ich Slafkovský, ktorý sa stal najmladším strelcom na turnajoch ZOH od roku 1984. Góly vsietil vo veku 17 rokov, 10 mesiacov a 11 dní. Olympijský turnaj mal mladšieho strelca naposledy v roku 1984 v Sarajeve, keď skóroval útočník USA Ed Olczyk. Slafkovský hral v lajne s Milošom Romanom a Pavlom Regendom. "Bola to naša najlepšia lajna. Roman je veľmi inteligentný hráč a dobrý spoluhráč pre tých dvoch mladíkov. Bojujú, sú silní, takže keď získajú puk, len tak ho nepustia. Držia ho na hokejkách a získavajú pre nás čas v útočnom pásme. Niektoré zápasy sú práve o tom, nechcete naháňať súpera po ihrisku. Chceme hrať na súperovej polovici a v tom sme dnes urobili naše najväčšie chyby," povedal Ramsay, ktorý očakáva v druhom zápase zlepšený výkon: "Znova to bude o strednom pásme. V útočnom sme robili veľa vecí veľmi dobre, ale musíme sa zlepšiť v defenzíve a hlavne hrať dobre v strede klziska. Nemôžeme ich nechať, nech na nás prechádzajú tak rýchlo."