Ramsay pred duelom s Ruskom: Musíme hrať múdrejšie a zlepšiť prihrávky

Na snímke tréner Craig Ramsay (vpravo) a slovenskí hokejoví reprezentanti počas tréningu pred zápasmi s Ruskom a Nemeckom na turnaji o Nemecký pohár 9. novembra 2018 v Krefelde. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Predpokladaná zostava:



Janus - Čerešňák, Sersen, Grman, Malec, Chovan, Ďaloga, Rosandič, Gernát - Lantoši, Sukeľ, Bondra - Svitana, Špirko, Lunter - Kudrna, Kytnár, Rapáč - Puliš, Krištof, Šoltés

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Krefeld 9. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpia na druhý zápas na Nemeckom pohári proti olympijskému výberu Ruska (sobota o 17.00 h) s tromi zmenami v zostave. Do nej sa dostanú obranca Peter Čerešňák a útočníci Michal Krištof s Dávidom Šoltésom, ktorí v úvodnom stretnutí nehrali. Do bránky by sa mal opäť postaviť Jaroslav Janus. Tréner Craig Ramsay chce proti "zbornej" čo najviac držať puk a nepúšťať jej hráčov do kombinácií.Trojica nových hráčov nahradí v zostave Juraja Mikuša, Marcela Haščáka a Miloša Bubelu, ktorí by sa mali vrátiť v záverečnom nedeľňajšom stretnutí. V piatok bol na turnaji voľný deň a Slováci počas neho absolvovali jeden tréning.povedal hlavný tréner po tréningu.Jeho zverenci prehrali úvodný duel tesne 2:3, keď nezvládli nápor súpera v druhom dejstve. Ramsay sa chce v ďalšom stretnutí s Ruskom vyvarovať viacerých chýb.zdôraznil.Rusko priviedlo do Krefeldu opäť takzvaný olympijský výber hráčov do 23 rokov. Napriek tomu, že ide o mladých hokejistov, všetci už pôsobia v druhej najlepšej súťaži na svete v Kontinentálnej hokejovej lige.uviedol Ramsay.Proti "zbornej" absolvuje premiéru na turnaji obranca Peter Čerešňák.povedal dvadsaťpäťročný obranca Plzne.povedal Michal Krištof. Aj keď vo svojom klube Kärpät Oulu vo Fínsku hrá skôr na kraji, v národnom tíme sa predstaví opäť na pozícii centra s krídlami Radovanom Puliš a Dávidom Šoltésom. "Lepšie sa cítim v strede, je tam viac miesta a môžem byť viac kreatívny ako na krídle. Takže som rád a verím, že nám to zajtra pôjde," dodal Krištof.