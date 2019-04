Ramsay privítal na zraze 22 hráčov aj s Ďalogom

Na snímke tréner hokejovej reprezentácie SR Craig Ramsay. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Káder SR pred dvojzápasom Euro Hockey Challenge proti Rakúsku v Salzburgu a Innsbrucku (19. - 20. apríla):



Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio, Fín., 7/0), Július Hudáček (Spartak Moskva, Rus./KHL, 44/0), Andrej Košarišťan (HC Nové Zámky, štarty v reprezentácii/góly: 4/0)



Obrancovia: Michal Čajkovský (Dinamo Moskva, Rus./KHL, 50/5), Marek Ďaloga (Mora IK, Švéd., 81/9) Martin Fehérváry (HV 71, Švéd., 20/1), Mário Grman (Slovan Bratislava, KHL, 18/0), Patrik Koch (HC Košice, 6/0), Mislav Rosandič (Mountfield HK, ČR, 14/0), Michal Sersen (Slovan Bratislava, KHL, 117/9), Martin Štajnoch (Red Bull Salzburg, Rak/EBEL, 25/0)



Útočníci: Martin Bakoš (HK Soči, Rus./KHL, 62/12), Dávid Bondra (HK Poprad, 23/4), Dávid Buc (Slovan Bratislava, KHL, 28/2), Lukáš Cingel (Mountfield HK, ČR, 54/5), Michal Chovan (HKM Zvolen, 10/1), Milan Kytnár (HKM Zvolen, 14/0), Adam Liška (Slovan Bratislava, KHL, 5/0), Ladislav Nagy (HC Košice, 111/33), Radovan Puliš (HC 07 Detva, 13/4), Matúš Sukeľ (Slovan Bratislava, KHL, 17/1), Marián Studenič (Binghamton Devils, USA/AHL, 0/0), Patrik Svitana (HK Poprad, 24/1), Rastislav Špirko (HKM Zvolen, 41/4)



Realizačný tím:



Generálny manažér: Miroslav Šatan



Manažérka: Zuzana Chrenková



Hlavný tréner: Craig Ramsay



Asistent trénera: Róbert Petrovický



Asistent trénera: Michal Handzuš



Asistent tréner: Andrej Podkonický



Tréner brankárov: Ján Lašák



Video analytik: Igor Andrejkovič



Kondičný tréner: Róbert Bereš



Lekár: Michal Zaťka



Fyzioterapeut: Vladimír Čavojec



Fyzioterapeut: Andrej Foltýn



Výstrojový manažér: Rastislav Ladecký



Výstrojový manažér: Ľuboš Ondrejka



Média manažér: Peter Jánošík

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 16. apríla (TASR) - Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Craigovi Ramsaymu sa na utorňajšom zraze v Piešťanoch hlásilo pred dvojzápasom s Rakúskom dokopy 22 hráčov. Do kádra pribudol obranca Marek Ďaloga zo švédskej Mory, v Innsbrucku a Salzburgu bude k dispozícii aj útočník Marián Studenič, no ten sa k spoluhráčom pripojí až v stredu. Menšie zranenie si doliečil Milan Kytnár.Po nevydarenom dvojzápase v Nemecku (1:2, 1:3) vyradili generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan a Ramsay z kádra Martina Chovana, Mateja Pauloviča a Radoslava Tybora. Na ich miesto prišla zatiaľ dvojica. Ďaloga patrí medzi skúsených reprezentačných obrancov a zabojuje už o svoje piate majstrovstvá sveta. Dvadsaťročného krídelníka Studeniča, ktorého Binghamton nepostúpil do play off v nižšej zámorskej súťaži AHL, čaká premiéra v reprezentačnom A-tíme.Ďaloga dorazil na Slovensko minulý týždeň v stredu, pár dní si oddýchol a v utorok sa už hlásil na reprezentačnom zraze." povedal. Tridsaťročný obranca si počas voľna pozrel aj oba zápasy v Nemecku.dodal.Na zraze bol pripravený už aj Milan Kytnár. Dvadsaťdeväťročný center nehral v druhom zápase proti Nemecku, keďže sa zranil tesne pred duelom. Nebolo to však nič vážne. "uviedol pred utorňajším tréningom.Realizačnému tímu už prisľúbili účasť na šampionáte aj štyria hráči z NHL. K tímu sa majú po veľkonočných sviatkoch 23. apríla pripojiť obrancovia Andrej Sekera a Christián Jaroš spolu s útočníkmi Tomášom Tatarom a Richardom Pánikom. Tento týždeň by sa mala doriešiť otázka Pánikovej poistky, keďže sa mu skončila zmluva s Arizonou Coyotes. V ďalších týždňoch sú v hre aj príchody hráčov z play off európskych súťaží, svoju púť v českej extralige skončilo Brno. K národnému tímu by sa tak mohli pridať brankár Marek Čiliak a obranca Tomáš Malec.Slovenskí hokejisti zatiaľ v príprave nevyhrali ani raz, po prehre 0:4 so Švédskom v Topoľčanoch neuspeli ani v dvojzápase s Nemeckom v Kaufbeurene a Garmisch-Partenkirchene. Najbližšie sa v rámci Euro Hockey Challenge stretnú s Rakúskom, najprv si zmerajú sily v piatok v Salzburgu (19. apríla o 18.00 h) a o deň neskôr v Innsbrucku (20. apríla o 17.30 h)." povedal Kytnár.V záverečnej príprave budú Slováci pokračovať dvojzápasom s Českom v Trenčíne a Nitre (26. a 27. apríla), duelom s Veľkou Britániou v Poprade (4. mája) a generálkou na MS bude súboj s Nórmi v Michalovciach (7. mája).