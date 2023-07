Ramsey mieri do domáceho klubu, tréner sa jeho návratu potešil

Ramsey ukončil spoluprácu s OGC Nice

Srdcom stále s Cardiffom

16.7.2023 (SITA.sk) - Kapitán waleskej futbalovej reprezentácie Aaron Ramsey bude pôsobiť v druhej najvyššej anglickej súťaži. Ako referuje spravodajský web BBC, niekdajšia opora Arsenalu Londýn či Juventusu Turín sa dohodla na dvojročnej zmluve s tímom Cardiff City . Práve v tomto klube sa 32-ročný Ramsey v minulosti odrazil smerom k veľkému futbalu.Ramseyho návrat do Cardiffu „sa upiekol“ po tom, ako skúsený stredopoliar pred niekoľkými dňami ukončil spoluprácu s francúzskym klubom OGC Nice „Je to neuveriteľný pocit konečne sa sem vrátiť. Vždy som si myslel, že sa jedného dňa vrátim, a teraz je na to ideálny čas,“ vyhlásil semifinalista majstrovstiev Európy v roku 2016 vo Francúzsku.Ramsey sa v apríli 2007 vo veku 16 rokov a 124 dní stal najmladším hráčom so súťažným štartom v drese Cardiffu City. Z tohto klubu v roku 2008 prestúpil do Arsenalu Londýn, v ktorom pôsobil až do roku 2019. Za Wales dosiaľ odohral 82 duelov, v ktorých strelil 20 gólov.„Aj keď som bol toľké roky preč, bol som fanúšikom Cardiffu City a sledoval, ako sa mu darilo. Mužstvo zažilo slabšie sezóny aj veľké úspechy, keď sa prebojovalo do Premier League . To je aj môj cieľ - pokúsiť sa pomôcť spoluhráčom a tomuto klubu dostať sa späť na vrchol,“ dodal účastník olympijských hier v roku 2012 v Londýne, na ktorých reprezentoval tím Veľkej Británie.„Aaron mal skvelú kariéru, v Premier League, potom v Taliansku a Francúzsku... A teraz naspäť doma v Cardiffe. Dúfam, že aj jeho posledné roky s nami budú skvelé a dúfam, že sa nám podarí splniť naše sny,“ vyhlásil tréner Cardiffu City Erol Bulut.