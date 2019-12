Randolph sa po 17 profiligových sezónach rozlúčil s kariérou

Zach Randolph, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 29. decembra (TASR) – Americký basketbalista Zach Randolph ukončil vo veku 38 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. Svoje rozhodnutie oznámil na sociálnej sieti.napísal na Twitteri Randolph, ktorý má za sebou 17 sezón v zámorskej NBA."Z-Bo" bol súčasťou tímu Memphis Grizzlies, ktorý v rokoch 2011-2017 sedemkrát po sebe postúpil do play off. Obliekal aj dresy Portlandu, New York Knicks, Los Angeles Clippers a naposledy Sacramenta. Dvojnásobný účastník exhibícií All Stars ukončil profiligovú kariéru so ziskom 18 578 bodov a 10 208 doskokov. Grizzlies už v roku 2017 oznámili, že v budúcnosti vyvesia pod strop svojej haly Randolphov dres.