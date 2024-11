Rani Goli: Kybernetický priestor ako kľúčový záujem (rozhovor)

Rani Goli bude na konferencii Jesenná ITAPA 2024 v Bratislave 27. novembra 2024 spolu s Dr. Paulom de Souza z Cyber Security Forum Initiative účastníčkou bezplatnej ITAPA OPEN TALK na tému Obrana útokom.

21.11.2024 (SITA.sk) - Je dôležité presadzovať také postupy kybernetickej bezpečnosti, ktoré chránia digitálnu budúcnosť a zároveň presadzujú zásady súkromia a zákonnosti. To je jedna z myšlienok, ktoré nám pred príchodom do Bratislavy na konferenciu Jesenná ITAPA 2024 povedala Rani Goli , poradkyňa holandského ministerstva obrany.Pracujem ako (senior) poradkyňa v Chief Information Office na Ministerstve obrany Holandska. Hlavnou oblasťou môjho pôsobenia je včasná identifikácia práva EÚ v digitálnej oblasti. Patrí sem napríklad zákon o kybernetickej bezpečnosti, zákon o kybernetickej odolnosti, NIS2 a zákon o umelej inteligencii Osobitne sa zameriavam na to, ako by táto legislatíva mohla ovplyvniť národnú bezpečnosť a vlastné ministerstvo. Po identifikácii poskytujem spätnú väzbu odborníkom v danej oblasti, aby sme mohli vytvoriť akčný plán. Našťastie, neplánujeme a nevykonávame to sami, pretože sa snažíme zapojiť aj ďalšie ministerstvá a partnerov.Pre zachovanie demokratických hodnôt a kybernetickú bezpečnosť je dôležité podporovať spoluprácu. Kybernetická oblasť je zo svojej podstaty zložitá a nepozná hranice. Preto je kľúčové, aby sa rôzni aktéri, strany a národy spojili a spolupracovali.Cieľom tohto interdisciplinárneho a otvoreného prístupu je vytvoriť priestor na brainstorming, zachovať otvorenosť voči novým myšlienkam a zároveň pri vytváraní riešení využívať kritické myslenie. Nakoniec, je dôležité neustále rozširovať a prehlbovať znalosti o kybernetickej bezpečnosti a o tom, ako udržiavať a chrániť demokratické hodnoty.Je dosť náročné pripísať úspech Holandska len jednému fenoménu. Myslím si však, že Holandsko vyniká najmä v netradičnom myslení, efektivite a spolupráci nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Obchod je jednou z hlavných oblastí, v ktorých sa tieto spomenuté charakteristiky neustále zlepšujú.Inovácie v kybernetickom priestore sú pre zachovanie bezpečnosti nesmierne dôležité. Čo nám chýba vo veľkosti, kompenzujeme efektivitou. A v neposlednom rade, Holandsko má prístup k rozsiahlej sieti, ktorú môžeme využiť na posilnenie spolupráce v kybernetickom priestore.Pokiaľ ide o tieto otázky, žiaľ, nemôžem ísť do detailov. Myslím si však, že sa týkajú dôležitých tém, ktoré si vyžadujú ďalší výskum. Holandsko považuje kybernetický priestor za kľúčový záujem, pretože kritické systémy, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie spoločnosti, sú pripojené na internet. Preto je zásadné inovovať techniky kybernetickej bezpečnosti, čo môže zahŕňať aj útočné kybernetické operácie.Keďže koncept využívania útočných operácií v obrannom kontexte je v holandskej politike pomerne nový, myslím si, že je dôležité na konferencii diskutovať najmä o dvoch témach. Prvou je hľadanie odpovede na otázku, čo rozumieme pod pojmom útočné kybernetické operácie?. Druhá téma sa skrýva v diskusii o tom, ako nájsť rovnováhu medzi potrebou transparentnosti a úspechom operácií.