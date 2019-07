Raperi Vec a Tono S. sú Majitelia hry, k funky pecke zverejnili aj videoklip

Obrie logo Ultrazvuk

V klipe celá plejáda slovenských hercov

31.7.2019 (Webnoviny.sk) - Raperi Vec a Tono S. sú formácia Ultrazvuk, ktorá vydala v marci svoje debutové CD a LP a chlapci následne na turné prekrižovali Slovensko aj Čechy na vypredaných koncertoch.Samozrejme nezaspali na vavrínoch a hlásia sa s úplne fresh klipom k funky pecke Majitelia hry, v ktorom si s nimi zaspievala talentovaná herečka a speváčka Alena Pajtinková, so svojou kapelou Queer Jane.Aj keď sa spomínaní umelci väčšinou na precízne vyskladanom albume venujú vážnejším témam a detektoskopii našej spoločnosti, "Majtielia hry" sú príjemným odľahčením, ku ktorému patrí aj potrebná dávka nadsázky.Na režírovanie oslovili šikovného Juraja Bartoša, s ktorým majú za sebou dobový klip venovaný novembru ’89 s názvom "Tváre slobody", čiže išli na istotu.Výsledok naozaj stojí za to a vzniklo dielo, ktoré nemá na Slovensku obdobu. Za kamerou stál skúsený Majo Žilinčan a o vybláznený 70’s styling sa postarala už hviezda vo svojom obore, Zuzana Laučíková.V klipe môžete vidieť tanečníkov Street Dance Academy, ktorí pod dohľadom Laciho Strikea zo seba dali to najlepšie, v konečnom dôsledku ako vždy. Obrie logo Ultrazvuk zasa zmajstroval Kubo Reken, no a tento profesionálny team dala dokopy ostrieľaná produkčná Tina Bineva.V celom diele ako takom nehľadajte nejaké špeciálne odkazy, je to len čistá zábava, aj keď predsa si to niektorí pamätníci spoja s legendárnou americkou show, hudobno-tanečným programom Soul Train, ten tvorcov samozrejme inšpiroval.Keďže všetci zúčastnení na placi sú dobrí kamaráti, je to cítiť z celkovej uvoľnenej atmosféry klipu a práve to mu dodáva potrebnú energiu.Ako lahôdku treba dodať, že okrem vyššie uvedených sa naprieč klipom zjavuje celá plejáda slovenských hercov a tak môžete vidieť Táňu Pauhofovú v úlohe moderátorky, Anku Šiškovú ako upratovačku, Marta Sládečková je make-up artistka a Petra Polnišová so Zuzanou Porubjakovou sú zasa šialené fanynky pod pódiom.Samozrejme je zastúpené aj mužské pokolenie, pričom si môžete vychutnať Roba Jakaba ako prísneho režiséra, Ľuboša Kostelného ako neposlušného kameramana a Tomáša Hudáka ako vrátnika.Herci sa popri profesionálnych tanečníkoch naozaj odviazali a preto môžete na obrazovke vidieť všakovaké tanečné kreácie. Spoločnosť Location Bros pod taktovkou skauta Peťa Bezáka zabezpečilo lokácie v DPOH a Slovenskom rozhlase, kde sa nakrúcalo v rámci jedného celého dňa.