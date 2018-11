Rapper Kanye West končí s politikou a tvrdí, že ho zneužili

Pochvala od Trumpa

Nezhody s prezidentmi

CHICAGO 2. novembra (WebNoviny.sk) – Americký rapper Kanye West v piatok oznámil, že sa "dištancuje od politiky". "Bol som zneužitý na šírenie posolstiev, ktoré neodrážajú moje názory," napísal v piatok rapper na Twitteri.Kanye West je pritom z minulosti známy ako veľký podporovateľ prezidenta Donalda Trumpa. Minulý týždeň však všetkých prekvapil, keď podporil demokratickú kandidátku na post starostky Chicaga Amaru Enyiu a prispel jej na kampaň. Ešte nedávno sa pritom okázalo stretával v Bielom dome s Trumpom, ktorého v apríli na Twitteri označil za svojho brata."Dav ma neprinúti prestať ho mať rád," písal v minulosti rapper o prezidentovi a zverejnil aj svoju fotografiu so šiltovkou s nápisom "Urobme Ameriku znova veľkou" (Make America Great Again) z Trumpovej predvolebnej kampane.Trump pozornosť zo strany rappera nenechal nepovšimnutú a spevákovi komplimenty opätoval. Jeden z jeho tweetov zdieľal s komentárom "very cool" a neskôr, v rozhovore pre televíziu Fox News, okrem iného vyhlásil, že Kanye West má "dobrý vkus". Prezident sa vo Fox News pochválil, že rappera "trochu pozná" a vždy s ním bol zadobre.Kanye West má pritom za sebou už pomerne bohatú históriu interakcií s americkými prezidentmi. V roku 2005 v reakcii na nedostatočnú odpoveď vlády na dôsledky hurikánu Katrina vyhlásil o vtedajšom prezidentovi Georgeovi W. Bushovi, že sa "nestará o čiernych", čo exprezident spätne označil za svoj "najťažší moment v úrade".Ani s Trumpovým predchodcom Obamom sa podľa všetkého príliš v láske nemali. Keď Kanye West v roku 2009 vtrhol na pódium počas ďakovnej reči Taylor Swift na MTV Video Music Awards, vytrhol jej mikrofón a začal hovoriť o tom, že nominovaná pesnička od Beyoncé je rozhodne lepšia, Obama ho označil za "hlupáčika" (jackass).