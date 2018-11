Rapper Rytmus sa bude ženiť, jeho snúbenicou sa stala modelka Jasmina Alagič

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 6. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenský rapper Rytmus sa zasnúbil s modelkou a moderátorkou Jasminou Alagič. Štyridsaťjedenročný interpret novinku potvrdil na službe Instagram."Staneš sa ženou môjho života? Povedala ÁNO. Stalo sa tak v Bosne/Tuzle okolo polnoci na jej obľúbenom mieste. Do poslednej sekundy netušila, že som ten prsteň od štvrtka nosil pri sebe. Bolo to krásne, emočné a tak prirodzené. Na tento moment som čakal celý život. Poviem vám tak, že pokľaknúť pred ženou svojho života a požiadať ju o ruku, je neopísateľne najkrajší pocit, aký som zažil," napísal rapper a zverejnil aj fotografiu s usmiatou snúbenicou, ktorá ukazuje nový prsteň.Dvojica tento rok v máji priznala, že tvorí pár. Rytmus predtým sedem rokov randil so speváčkou Darou Rolins, pričom svoj rozchod ohlásili v marci.Rytmus vlastným menom Patrik Vrbovský, začínal v skupine Kontrafakt, neskôr sa však vydal aj na sólovú dráhu. Na konte má štúdiové albumy Bengoro (2006), Kral (2009), Fenomen (2011) a Krstný otec (2016).Jasmina Alagič sa venuje modelingu. V roku 2009 bola finalistkou súťaže Miss Universe Slovenskej republiky, nedávno sa predstavila ako moderátorka šou Československá Super Star a v súčasnosti účinkuje v projekte Tvoja tvár znie povedome.