Raši: Banská Bystrica bude pri EYOF 2021 čerpať zo skúseností Baku

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baku/Bratislava 22. júla (TASR) - Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši sa v pondelok počas pracovnej návštevy v Baku stretol s ministrom mládeže a športu Azerbajdžanu Azadom Rahimovom. Práve jeho ministerstvo pripravovalo letný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) 2019, ktorý sa v Baku aktuálne koná. Vicepremiér s ministrom hovoril o spolupráci azerbajdžanského organizačného tímu s Banskou Bystricou, ktorá bude EYOF organizovať v roku 2021.Ako TASR informoval Odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, podujatie EYOF je v Baku podľa vicepremiéra Richarda Rašiho mimoriadne dobre zorganizované. Azerbajdžan v roku 2015 hostil Európske olympijské hry, a tak skúsenosti s organizáciou už má. Minister Azad Rahimov ponúkol mestu Banská Bystrica pri organizovaní EYOF na Slovensku spoluprácu a zároveň podklady, skúsenosti a know-how." vysvetlil vicepremiér Raši. Ako pokračoval, skúsenosti Azerbajdžanu pri príprave EYOF pomôžu Banskej Bystrici jednak efektívnejšie festival pripraviť, ale tiež sa vyvarovať možných problémov či komplikácií.dodal.V Baku sa do 27. júla koná už 15. ročník Európskeho olympijského festivalu mládeže, kde sa podpredseda vlády zúčastnil na slávnostnom otváracom ceremoniáli. Navštívi tiež rôzne športoviská, na ktorých súťaží 45 mladých slovenských športovcov. Športovci našu krajinu na olympiáde reprezentujú v siedmich disciplínach, a to v atletike, športovej gymnastike, cyklistike, džude, tenise, zápasení a v plávaní. Vicepremiér do Baku odletel spolu so zástupcami Slovenského olympijského a športového výboru, mesta Banská Bystrica i športovcami, dodal Odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.