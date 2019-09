Raši: Cieľ vyrovnaného rozpočtu nemôže byť na úkor života obyvateľov

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 22. septembra (TASR) – Cieľ vyrovnaného rozpočtu nemôže byť na úkor obyvateľov, povedal v nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Podľa lídra koalície PS/Spolu Michala Trubana vláda opustila svoje vlastné programové vyhlásenie. Truban tiež kritizoval tendre v informatizácii a klientelizmus, podľa Rašiho sú obstarávania transparentné.“ vyhlásil Raši. Dodal, že výroky o nulovom deficite vyhlásil exminister financií Peter Kažimír (vtedy Smer-SD) na základe vtedajších predikcií. Podľa Rašiho sa trhy ochladzujú a ide sa do hospodárskej recesie. Sociálne balíčky považuje za opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, aby sa prípadná kríza nedotkla života ľudí.uviedol Truban o sociálnych balíčkoch. Viacero opatrení považuje za dobrú myšlienku ako napríklad obedy zadarmo, ale prevedenie je podľa neho nepremyslené a robené narýchlo.uzavrel. Dodal, že by to PS/Spolu robilo cez testovací projekt, kde by zapojili lokálnych farmárov a podporovali tak zdravú stravu.Podľa Rašiho je tvrdenie, že ľudia platia za školské obedy viac, klamstvo.“ spresnil. Na otázku, či Smer-SD zvládol obedy zadarmo dobre, uviedol Raši, že sa opatrenie stále realizuje.V otázke daní chce Truban daň za veci, ktoré škodia životnému prostrediu alebo daň z hazardu. PS/Spolu taktiež plánuje v prípade členstva v budúcej vláde znižovať odvody. Podľa Rašiho takýto program vytvorí 2,5-miliardový dlh, Truban chce tento deficit vykryť z eurofondov.uviedol Truban. Ďalším problémom podľa neho je, že politickí lídri nemajú záujem, aby informatizácia fungovala. Podľa neho chcú iba obstarávať a čerpať eurofondy, ktoré ani poriadne nevedia čerpať.oponuje Raši s tým, že jeho úrad robí aj verejné vypočutia. „dodal vicepremiér.V otázke kandidátnej listiny Smeru-SD do volieb Raši poznamenal, že meno volebného lídra bude známe v novembri. Na otázku, či je lepší premiér Peter Pellegrini alebo Robert Fico (obaja Smer-SD) odpovedal, že Pellegrini je v tejto dobe najlepší predseda vlády. Bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara by na kandidátke Smeru-SD nechcel, kým sa neodstránia pochybnosti spájané s jeho osobou.Podľa Trubana by bola prezidentka Zuzana Čaputová lepšou volebnou líderkou PS/Spolu ako on.