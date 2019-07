Raši: Cieľom je, aby sa ľudia z hornonitrianskych baní zamestnali

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) – Zámerom vlády je, aby ľudia pracujúci v Hornonitrianskych baniach Prievidza mali možnosti zamestnať sa. Skonštatoval to po rokovaní podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) v súvislosti so schválením Akčného plánu transformácie hornej Nitry.objasnil Raši.Upozornil na to, že pred niekoľkými týždňami vláda presunula 10 miliónov eur z operačného programu Efektívna verejná správa do Operačného programu ľudské zdroje práve na rekvalifikačné kurzy pre baníkov. Akčný plán je postavený na štyroch pilieroch ako aj na projektoch.doplnil Raši.Tiež sa pripravuje výzva na podporu malých a stredných podnikov v regióne.dodal Raši.Upozornil na to, že už sa hlásia potenciálni budúci zamestnávatelia, aktívne sú podľa jeho slov aj samotné bane. Záujem prejavili napríklad spoločnosti Brose, Arriva, Slovaktual, Kúpele Bojnice.uviedol Raši. Pracovné miesta by mali v budúcnosti v tomto regióne vznikať v oblasti automotive, agrosektore, cestovného ruchu či v oblasti strojárstva.