Raši: Do Číny ide celý svet, aj SR sa musí na tomto trhu presadiť

Richard Raši, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šanghaj 4. novembra (TASR) – Čína je pre slovenských podnikateľov šancou na rozvoj ich podnikania. V krajine, ktorá ponúka približne 1,5 miliardový trh, sa usilujú presadiť štáty takmer z celého sveta a Slovensko nemôže zostať bokom.povedal v pondelok po prílete do Číny podpredseda vlády pre rozvoj informatizácie a investícií Richard Raši. Vicepremiéra sprevádzajú na jeho pracovnej ceste viac ako dve desiatky zástupcov slovenských inovatívnych firiem.poznamenal Raši, podľa ktorého však Čína nevie ani v týchto technológiách preniknúť na trh EÚ bez európskych partnerov.dodal Raši.Čína si stanovila pre strednú a východnú Európu špeciálnu stratégiu a chce s krajinami tohto regiónu spolupracovať. Tieto krajiny vrátane Slovenska považuje Čína za vstupnú bránu do EÚ, niekedy aj preto, aby svoje výrobky finalizovala priamo v Európe. Tým tieto výrobky automaticky získavajú značku EÚ a otvára sa im trh bez zbytočných bariér.Podľa vicepremiéra však majú čo ponúknuť aj slovenské firmy Číne.povedal vicepremiér. Slovenské firmy majú často unikátne riešenia, ale na to, aby sa z nich stali globálni hráči, potrebujú nájsť silného partnera.uviedol RašiČína je však podľa neho špecifický trh, ktorý potrebuje k uskutočneniu kontraktu aj určitú vládnu garanciu.dodal Raši.(osobitný spravodajca TASR Vlastimil Rezek)