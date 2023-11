Raši nahradí depresiu v eurofondoch revolúciou, ministerstvo pripravuje výraznú zmenu vo verejnom obstarávaní

Nemalo by ísť len o dopytové výzvy

Tak, ako to vyžaduje EÚ

Mapa verejných investícií

22.11.2023 (SITA.sk) - Nahradiť depresiu v eurofondoch revolúciou v ich využívaní sľubuje minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši Hlas-SD ). Zdôvodnil to sklamaním mnohých prijímateľov medzi firmami, samosprávami či občianskymi združeniami, pretože dostávajú korekcie financovania projektov ohrozujúce ich existenciu.„Chceme presunúť čo najviac financií do eurofondov v objeme, aký len bude možný, ale v hlavne v objeme, aký dokážu samosprávy a naše regióny absorbovať. Chceme, aby o projektoch rozhodovali tí, ktorých sa týkajú,“ informoval v stredu počas prezentácie vládneho programu v rámci tohto rezortu Raši.Podľa ministra investícií by nemalo ísť len o dopytové výzvy, keď sa na malý objem peňazí prihlási desaťnásobne viac žiadateľov. Regióny by si mali z presunutých financií z eurofondov vybrať, na čo ich použijú.„A keď sa pre dané projekty rozhodnú, tak bude jasné, že prijímateľ peniaze aj reálne dostane. Nebude mať vyhodené prostriedky napríklad na prípravu projektu, pričom v mnohých prípadoch ohrozujú ekonomickú situáciu prijímateľov, teda našich miest a obcí,“ poznamenal Raši.Potvrdil, že pripravujú výraznú zmenu vo verejnom obstarávaní. Minister tvrdí, že ho chcú robiť férovo, transparentne a presne tak, ako to vyžaduje Európska únia „Európska únia dá limit, my chceme, aby naši starostovia, prijímatelia, občania, naše podniky mali také isté limity. Európska únia povedala, aká miera kontroly a byrokracie má byť, tak takú chceme urobiť,“ priblížil Raši.Ako podotkol, nechcú vytvárať podmienky na to, že eurofondy na Slovensku sú nečerpateľné aj preto, že sa cez verejné obstarávania a následnú byrokratickú kaskádu prijímatelia nevedia presekať.Od prvého dňa podľa ministra začali pracovať tiež na príprave mapy verejných investícií. Predstaviť ju chcú začiatkom budúceho roka alebo v jeho prvom polroku.Mestá a obce podľa veľkosti by tak mali vedieť, na aké projekty budú môcť čerpať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, eurofondov či dotácií. „A zároveň, aby každý jasne videl, čo v ktorej časti Slovenska chýba,“ dodal Raši.