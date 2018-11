Raši: Naším favoritom na prezidentského kandidáta je stále M. Lajčák

Na archívnej snímke vľavo podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Viera Kulichová Foto: TASR/Viera Kulichová

Bratislava 13. novembra (TASR) - Favoritom na prezidentského kandidáta je pre vicepremiéra a podpredsedu Smeru-SD Richarda Rašiho a ďalších zo Smeru-SD stále šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák. Uviedol to pre novinárov Raši, ktorý naďalej tvrdí, že jeho meno sa v žiadnych debatách sociálnych demokratov o prezidentskom kandidátovi neobjavilo. Smer-SD stále kandidáta nepredstavil.vyhlásil Raši.Smer-SD by mal predstaviť svojho prezidentského kandidáta na prelome novembra a decembra. Lajčák dosiaľ v súvislosti s možnou prezidentskou kandidatúrou neustále tvrdil, že chce zostať venovať sa zahraničnej politike.V polovici októbra uviedol, že ak by mal kandidovať, musel by byť o tom on sám presvedčený.povedal v októbri šéf rezortu diplomacie s tým, že jeho pozícia je jasná. Lajčák dlhodobo hovorí, že kandidovať nemieni. Prezidentské voľby budú na jar budúceho roka.