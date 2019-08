Raši neočakáva, že by ministerka Kalavská podala demisiu

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 21. augusta (TASR) - Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši neočakáva, že by ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) podala demisiu. Povedal to v stredu pred rokovaním vlády.povedal Raši s tým, že je zvedavý, čo prinesú rokovania. Na to, aby stratifikácia bola úspešná, musí podľa podpredsedu vlády byť zanalyzovaná so všetkými dosahmi. Raši preto podľa vlastných slov "necíti stres, lebo ide o proces, ktorý je rozdelený na viacero rokov".O odchode šéfky rezortu zdravotníctva sa v posledných dňoch hovorí v súvislosti so zákonom o reforme nemocníc, tzv. stratifikácii. Predseda Smeru-SD totiž od Kalavskej žiadal, aby projekt predložila formou ústavného zákona. Kalavská tak však nespravila.Predseda Smeru-SD Robert Fico však povedal, že trvá na tom, že Smer-SD nepodporí reformu nemocníc v podobe obyčajného zákona. Ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej (nominantka Smeru-SD) odkázal, že má držať dohodu a ak jej návrh neprejde, mala by uvažovať o svojej politickej budúcnosti. Kalavská si počká, čo bude a podľa toho sa rozhodne.