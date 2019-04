Raši: O príspevok na internet z výzvy WiFi pre Teba požiadalo 337 obcí

Na archívnej snímke Richard Raši. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. apríla (TASR) – O príspevok na zriadenie bezplatnej internetovej zóny z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra už požiadalo v dvoch výzvach 337 obcí. Pokiaľ by peniaze dostali všetci žiadatelia v plnej výške, zostáva z balíka desať miliónov eur ešte 60 %. Jednotliví žiadatelia môžu projekty predkladať priebežne, tretia výzva na predkladanie projektov "je otvorená do 15. mája, informoval vo štvrtok podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).Pokrytie verejných priestranstiev bezdrôtovým internetovým pripojením je podľa Rašiho jednou z priorít úradu.povedal. Obce musia projekt spolufinancovať piatimi percentami celkových nákladov a vicepremiérov úrad sa pri jeho príprave inšpiroval projektom Európskej komisie WiFi4EU.Výzvu WiFi pre Teba otvorili v lete minulého roka a prvou obcou, ktorá na zriadenie bezplatného internetového pripojenia dostala peniaze, bol severoslovenský Lendak. Ten je podľa vicepremiéra príkladom, kde všade sa dá internetové pripojenie zaviesť. V tejto podtatranskej obci pokryli bezdrôtovým signálom miestny cintorín. Pozostalí si tak môžu s pomocou obecnej aplikácie napríklad nájsť hroby svojich blízkych.Obce a mestá z celého Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Košice môžu o nenávratný finančný príspevok požiadať prostredníctvom centrálneho informačného systému IMTS. Pokiaľ sa starosta do systému prihlási prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu, systém veľkú časť žiadosti vyplní automaticky.