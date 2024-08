Raši označil tvrdenia poslanca Hargaša za klamstvá. Právne služby neboli za 400-tisíc, ale len za 13-tisíc eur

Hargaš sa snaží očierneniť ministerstvo

Hodina práce za 120 eur bez DPH

17.8.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR dôrazne odmieta tvrdenia poslanca Progresívneho Slovenska Jána Hargaša o nadužívaní výnimiek zo zákona o verejnom obstarávaní. Podľa rezortu Hargaš "bez hanby verejne klame aj o 400-tisícovej zmluve na právne služby.""MIRRI SR si v súlade so zákonom a pravidlami obstaralo služby advokátskej kancelárie na právne poradenstvo a zastupovanie v konaní a v súvislosti s konaním pred Súdnym dvorom EÚ Európskou komisiou a inými orgánmi EÚ . Za tieto služby doteraz zaplatilo približne 13-tisíc eur, a nie 400-tisíc eur, ako sa snaží dezinterpretovať Hargaš," uviedol v stanovisku pre agentúru SITA minister investícií Richard Raši Hlas-SD ).Ako ďalej pokračoval, poslanec Hargaš, ktorý počas Matovičovej vlády robil poradcu a štátneho tajomníka ministerke Veronike Remišovej , by mohol aspoň tušiť, že štát má pravidlá na výber právnych služieb a tými sa MIRRI SR riadi. Dodal, že pre informatizáciu Slovenska neurobil Hargaš nič a bol spoluzodpovedný za krach štátnej firmy Slovensko IT "Cieľom pána Hargaša však nie je férová kritika, ale očiernenie ministerstva pod mojím vedením a obsadenie mediálneho priestoru počas uhorkovej sezóny, dokonca cez víkend," domnieva sa Raši. Ministerstvo podľa jeho slov oslovilo päť advokátskych kancelárií, vybralo ponuku s najnižšou cenou, pričom nešlo o zákazku v hodnote 400-tisíc eur, ale o rámcovú zmluvu, z ktorej vyčerpalo 13-tisíc eur."Pán Hargaš už asi zabudol, že jeho bývalá šéfka najala za viac ako 70-tisíc eur advokátov, aby nemusela vyplatiť bývalým zamestnancom necelú polovicu tejto sumy a vtedy pán Hargaš tíško šúchal nožičkami a mlčal," uzavrel Raši.Poslanec PS Ján Hargaš v sobotu informoval médiá o tom, že Richard Raši priklepol v máji 2024 zmluvu na právne služby v hodnote bezmála 400-tisíc eur bez DPH advokátskej kancelárii Matúša Gémeša , advokáta a obchodného partnera podnikateľa Zoroslava Kollára . Advokátska kancelária si bude počas 40 mesiacov trvania zmluvy za hodinu práce účtovať 120 eur bez DPH."Od nástupu tejto vlády je to podľa našej analýzy centrálneho registra zmlúv vôbec najväčšia zákazka na právne služby, aká bola podpísaná. Je škandalózne, že takúto zákazku podpísal minister Raši na základe výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní, neprešla teda riadnou verejnou súťažou. Vyzývame ministra, aby vysvetlil, prečo zazmluvnil práve túto firmu, či podpisu zmluvy predchádzal nejaký prieskum trhu, prípadne aké ďalšie právne kancelárie ešte oslovili,” uviedol Hargaš.Firma Advocatur Gémeš, Filipová & Partner AG - organizačná zložka BOOM&SMART dostala podľa údajov v centrálnom registri zmlúv od začiatku mája do začiatku augusta 2024 z verejných zdrojov zákazky za viac ako 700-tisíc tisíc eur bez DPH, tvrdí Progresívne Slovensko.Okrem MIRRI SR získala tiež viaceré zákazky na právne služby od kancelárie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca Slovenskej pošty . Sídlo tejto spoločnosti je v Lichtenštajsku, ktoré je považované za daňový raj.