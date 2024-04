Raši sa stretol s primátormi a starostami z okresu Svidník, samosprávam predstavil nové eurofondové výzvy (foto)

Pre kraj vyčlenili viac ako 280 miliónov

29.4.2024 (SITA.sk) - Predstavenie eurofondových výziev pre regióny, ale aj riešenie problémov s vodovodom, kanalizáciou či bezpečnosťou, boli témami pondelkového stretnutia vedenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR s primátormi a starostami z okresu Svidník.Ako informoval odbor komunikácie MIRRI, okrem iného predstavili samosprávam aj novú výzvu na pomoc regionálnej mobilite vo výške 143 miliónov eur. Ako na stretnutí uviedol minister Richard Raši , okres Svidník má dve mestá a viac ako 60 obcí, ktoré potrebujú pomoc.„Na eurofondové výzvy, ktoré pôjdu priamo na rozhodovanie do regiónov, je vyčlenených 2,65 miliardy eur, z toho 1,9 miliardy eur sa použije už v tomto roku. V súčasnosti máme z nového programového obdobia vyhlásených už 117 výziev a mnohé z nich sa týkajú aj potrieb miest a obcí a života ľudí v nich. Pre Prešovský samosprávny kraj je vyčlenených viac ako 280 miliónov eur,” informoval Raši.Ďalších 50 miliónov je podľa neho k dispozícii z programu Interreg, teda zo slovensko-poľskej spolupráce, ktorá sa týka obcí v pohraničí, a 100 miliónov eur sa nachádza v špeciálnych programoch spojených so spoluprácou Poľska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny, ktoré sú zaujímavé najmä pre okrajové okresy vzdialené od Bratislavy.Raši zároveň informoval o novej výzve týkajúcej sa riešenia stavu ciest II. a III. triedy a mestských komunikácií. Celkovo je na výzvu v rámci Programu Slovensko alokovaných viac ako 99 miliónov eur na cesty II. a III. triedy a ďalších takmer 44 miliónov eur pre miestne komunikácie pre územia menej rozvinutých regiónov.V rámci výzvy je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu aj výstavbu nových úsekov ciest II. a III. triedy a miestnych komunikácií, ako aj rekonštrukciu a modernizáciu mostov. Podporená môže byť aj projektová dokumentácia, ak nejde o samostatnú aktivitu.Výzva je otvorená a o nenávratný finančný príspevok tak možno žiadať až do vyčerpania alokovaných financií. Oprávnenými žiadateľmi sú samosprávne kraje, mestá Bratislava a Košice, organizácia zriadená vyšším územným celkom za účelom výstavby, správy a údržby ciest a obce.„V najbližších dňoch bude vyhlásená výzva na rekonštrukciu základných a stredných škôl v objeme 225 miliónov eur. Vyhlasuje sa tiež výzva v objeme 20 miliónov eur pre bezpečnú samosprávu, ktorá bude slúžiť na zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach prostredníctvom budovanie kamerových systémov či na inteligentné riešenia, aby mestá v okresoch mohli cez pulty centrálnej ochrany spolupracovať s obcami. Úspešnou je už vyhlásená výzva týkajúca sa Prešovského samosprávneho kraja, vďaka ktorej vznikajú rómske poriadkové hliadky, kde sa podarilo zvýšiť alokáciu z 50 na 80 mil. eur, čo znamená, že namiesto 256 obcí budú môcť hliadky fungovať vo viac ako 420 obciach. Vytvára to pracovné miesta pre viac ako 2 000 Rómov,” priblížil Raši.S miestom realizácie v okrese Svidník bolo v programovom období 2014 - 2020 z rôznych operačných programov podporených 204 projektov za takmer 67 mil. eur.„Po pondelku máme veľmi silný mandát na to, ako chceme riešiť vodovody a kanalizácie, ako chceme nastaviť centrá zdieľaných služieb a prediskutovali sme aj to, prečo chceme zmeniť prístup k najmenej rozvinutým okresom a zmeniť ich na prioritné okresy,” konštatoval štátny tajomník Michal Kaliňák „Verím, že sme boli prínosnou oponentúrou a že sme ponúkli náš pohľad na mnohé problémy týkajúce sa miest a obcí. Verím, že takáto forma komunikácie bude zachovaná aj v budúcnosti,” uviedla po stretnutí primátorka Svidníka Marcela Ivančová