Raši si pre svoju prvú zahraničnú návštevu vybral Česko, chce pokračovať v blízkych vzťahoch

Pokračovanie tradície silných vzťahov

Česko ostáva strategickým partnerom

24.4.2025 (SITA.sk) - Prvá oficiálna návšteva predsedu parlamentu Richarda Rašiho Smer-SD ) bude smerovať do Česka. Informovala o tom Kancelária Národnej rady (NR) SR . Raši sa vo štvrtok na pôde NR SR prijal veľvyslanca Českej republiky Rudolfa Jindráka , kde avizoval svoju prvú oficiálnu návštevu Nadväzuje tak na tradíciu dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Českom. Raši na stretnutí s veľvyslancom vyzdvihol nadštandardnú medziparlamentnú spoluprácu medzi zákonodarnými zbormi ČR a SR."Teší ma spolupráca a aktívny politický dialóg, ktorý sa rozvíja tiež na úrovni parlamentných výborov, čoho dôkazom je aj tohtotýždňová návšteva delegácie Výboru pre zahraničné veci, obranu a bezpečnosť Senátu ČR na Slovensku," uviedol Raši, podľa ktorého môže výmena skúseností a názorov na parlamentnej úrovni pomôcť pri zvládaní aktuálnych výziev, ktorým čelia obe krajiny.Predseda parlamentu ďalej zdôraznil, že Česko je pre Slovensko aj naďalej kľúčovým partnerom. "Česko je pre Slovenskú republiku najbližším susedom, prirodzeným partnerom a spojencom v širokom spektre tém, a to bez ohľadu na politické zloženie parlamentov či vlád oboch krajín," zdôraznil Raši, ktorý súčasne potvrdil záujem na ďalšom prehlbovaní bilaterálnych vzťahov a pokračovaní politického dialógu. Dôkazom toho bude podľa neho aj druhá zahraničná cesta, ktorá povedie do Česka.Návšteva je naplánovaná na stredu 7. mája, keď sa Raši stretne s oboma najvyššími predstaviteľmi českého parlamentu, a to s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou a predsedom Senátu Milošom Vystrčilom . Predsedu NR SR v Prahe prijme český prezident Petr Pavel a český premiér Petr Fiala