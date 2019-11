Raši: Slovákom sa oplatí vrátiť pracovať domov z Dánska

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 23. novembra (TASR) - Slovákom sa oplatí vrátiť pracovať späť domov na Slovensko z Dánska pre rastúce platy aj pre nižšie náklady na život. Presvedčený je o tom podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), ktorý sa v sobotu zúčastnil na treťom podujatí v rámci projektu Work in Slovakia- Good idea. Rovnaké podujatie sa už uskutočnilo v Dubline a Londýne.Záujem o sobotňajšie podujatie na slovenskom veľvyslanectve v Kodani prejavilo vyše 80 Slovákov, ktorí žijú v Dánsku. Celkovo by ich malo v krajine byť viac tritisíc, z toho do veľkej miery sú to študenti. Ukázalo sa to aj na podujatí na veľvyslanectve, kde sa prišlo informovať o ponukách firiem zo Slovenska práve veľa mladých ľudí.uviedol počas podujatia na slovenskom veľvyslanectve Raši.Väčšina ponúkaných pracovných miest firmami bola z IT sektora. Raši je ale presvedčený, že by sa viacerí mohli vrátiť domov z viacerých dôvodov.podotkol Raši.Priemerný zárobok v oblasti informačno-komunikačných technológií je na Slovensku podľa vicepremiéra dvojnásobný a väčší ako je priemerný plat v národnom hospodárstve.myslí si Raši. Druhou skupinou sú podľa vicepremiéra ľudia, ktorí majú rodiny a náklady na život v týchto krajinách bývajú rádovo vyššie.Pre zamestnávateľov, ktorí chcú prilákať Slovákov domov zo zahraničia je dôležité najmä ovládanie anglického jazyka.presvedčený je Raši.Tiež upozornil na to, že Slováci, ktorí pracujú v zahraničí mnohokrát nemajú takú pozíciu, akú by si zaslúžili.dodal Raši.