Raši: Sľubuje menšiu byrokraciu pri čerpaní regionálneho príspevku

Výjazdové 113. rokovanie vlády SR v Medzilaborciach v utorok 3. júla 2018. Na snímke v pozadí zľava podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László Sólymos, podpredseda vlády SR a minister financií SR Peter Kažimír, predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu SR Richard Raši a podpredsedníčka vlády SR a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Medzilaborce 3. júla (TASR) – Čerpanie financií z regionálneho príspevku by malo byť jednoduchšie. Pred utorkovým výjazdovým rokovaním vlády SR v Medzilaborciach to povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).uviedol pred rokovaním vlády Raši.Verí, že vytvorenie 377 pracovných miest prispeje k zníženiu nezamestnanosti v okrese.doplnil Raši.Pripravovaná zmena kompetenčného zákona by mala podľa neho priniesť zvýšenie čerpania regionálneho príspevku.vysvetlil Raši.K zlepšeniu čerpania príspevku má prispieť i nižšia byrokracia.povedal Raši.dodal Raši.