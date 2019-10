Raši:Výhody zmluvy so správcom domény sk sú výsledkom transparentnosti

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Benefity zo zmluvy so správcom národnej internetovej .sk domény majú majitelia domén druhej úrovne a internetová komunita prostredníctvom transparentných výziev Nadácie Pontis. Uviedol to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).Reagoval tak na piatkové (4. 10.) tvrdenie lídra koalície mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michala Trubana. Ten vyhlásil, že pre štát z tejto zmluvy nevyplývajú žiadne benefity.Raši pripomenul, že na Slovensku môžu domény druhej úrovne registrovať aj malí registrátori.povedal vicepremiér.Raši tiež dodal, že vďaka dodatku, ktorý Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyrokoval v roku 2017, dnes štát môže dať každý rok viac ako 100.000 eur na projekty v prospech internetovej komunity.doplnil.reagoval Raši na Trubana. Vďaka dodatku má štát podľa vicepremiéra všetky zálohy domén a .sk doména podľa neho funguje bez akýchkoľvek problémov.Úrad vtedajšieho podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD) konal podľa Trubana v tomto prípade proti verejnému záujmu.podotkol Truban v piatok.Štát má možnosť ukončiť zmluvu o spolupráci s firmou SK-NIC, ktorá je správcom národnej internetovej domény .sk. Cieľom zmluvy je zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť slovenského doménového priestoru, a to tak, že štát je oprávnený zmluvu ukončiť, ak si firma neplní svoje povinnosti, reagovala spoločnosť SK-NIC na štvrtkové (3. 10.) informácie Nadácie Zastavme korupciu a Združenia poskytovateľov webhostingu o nevýhodnosti štátom podpísaného dodatku k zmluve z roku 2017.Nadácia Zastavme korupciu vo štvrtok uviedla, že štát podpísal nevýhodnú zmluvu so súkromnou firmou SK-NIC, ktorá je správcom registra slovenskej národnej internetovej domény .sk. Zmluva je podľa nadácie prakticky nevypovedateľná a štát pri podpise posledného dodatku k tejto zmluve mohol dohodnúť lepšie podmienky a vyššiu sumu, ktorú mohla firma SK-NIC investovať do zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku.