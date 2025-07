Raši vyzýva na odblokovanie 200 miliónov eur pre samosprávy, varuje pred porušením dohody s Úniou – VIDEO, FOTO

Prostriedky budú samosprávam chýbať

3.7.2025 (SITA.sk) - Jediným možným riešením je 200 miliónov eur odblokovať a ich odblokovanie je v kompetencii ministerstva investícií.Na tlačovej besede to po rokovaní so zástupcami samospráv uviedol predseda Národnej rady (NR) SR a bývalý šéf Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Hlas-SD ).Ak sa tak nestane, prostriedky budú podľa neho samosprávam chýbať. Finančné prostriedky pre regióny, o ktorých môžu samosprávy rozhodovať samé, sú podľa predsedu parlamentu unikátne v tom, že o nich kraje, mestá a obce môžu rozhodovať samé, taktiež boli podľa jeho slov medzi základnými podmienkami toho, aby Slovensko dostalo nové eurofondy na roky 2021 až 2027. Zároveň za ne ale aj nesú zodpovednosť."Hovorím to preto, lebo ak sa časť týchto peňazí zablokuje, a argumentuje sa, že sa presunú do regiónov, ale inak, tak porušujeme základnú podmienku dohody s EÚ, že suma takmer 2,4 miliardy eur je na rozhodnutí regiónov," vyjadril sa Raši. Podotkol, že prostriedky v regiónoch síce skončia, ale ide práve o to, aby si o nich mohli samosprávy rozhodovať samé.Raši pripomenul, že nové dohody boli výsledkom dohôd medzi ministerstvom a zástupcami samospráv ešte v januári 2020. "Aj vďaka tomu sme eurofondy na regióny dostali. A ak chceme mať eurofondy pre regióny aj po roku 2027, tak tento predpoklad, že o peniazoch rozhodujú regióny, nemôžeme zrušiť," doplnil. Rovnako dodal, že takéto zmeny je potrebné odkonzultovať na Rade vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti "Keby sa to udialo, tak by sa nestalo, že na vládu príde návrh, ktorý berie peniaze regiónom bez toho, aby o tom vôbec tušil," vyjadril sa. Regióny sú podľa neho pripravené na čerpanie prostriedkov, viac ako dve miliardy sú podľa neho už vo výzvach a samosprávy majú poschvaľované zámery na čerpanie. Raši si tiež myslí, že regióny sú schopné vyčlenený objem prostriedkov z eurofondov vyčerpať.Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák (Hlas-SD) doplnil, že stretnutie so zástupcami samospráv bolo aj bilanciou toho, ako sa nastavovali súčasné eurofondy, aká je súčasná situácia a hľadali odpovede na otázku, ako ďalej. "Ukazuje sa, aké dôležité je spoločne sa vysporiadať s chybami, ktoré už vznikli," myslí si.Diskusia sa podľa neho dotkla aj toho, že ak majú partnerskú zmluvu s EÚ, táto musí byť posvätná a musí sa napĺňať, inak by Slovensko mohlo do Bruselu vyslať signál, že dohody nepovažuje za záväzné, a to by mohlo negatívne ovplyvniť aj nastavovanie eurofondov v ďalšom programovom období.Podobne ako Raši prízvukoval, že súčasťou dohody bolo i to, že samosprávy budú môcť o časti prostriedkov rozhodovať samé. Ako podstatné sa podľa neho ukazuje aj to, aby pri dohadovaní nových eurofondov bola dosiahnutá dohoda so samosprávami o tom, aby bol mechanizmus integrovaných územných investícií zachovaný aj naďalej, a tiež je potrebná dohoda na tom, aby boli v nových eurofondoch zakomponované aj prostriedky na modernizáciu samosprávy.Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik sa poďakoval za promptnú reakciu predsedu parlamentu na výzvu na stretnutie. "Chcem sa poďakovať za to, že sme boli vypočutí, a jednak aj bolo jasne definované, že to, čo sa stalo, bolo veľké nedorozumenie," uviedol.Dodal, že začiatkom druhej polovice júna sa stretli s ministrom investícií Samuelom Migaľom (nom. Smer-SD ) a podľa Božikových slov sa dohodli na tom, že žiadne prostriedky nebudú blokované pri revízii. "A ak to nemalo byť dodržané, mali sme o tom byť informovaní," myslí si.Dodal, že tlačová beseda, kde bola samospráva ostrakizovaná podľa neho veľmi zle vyznela vo vzťahu k samosprávam. Preto podľa neho považovali za potrebné vyvolať reakciu. Božik akcentoval, že si uvedomujú, že všetky prostriedky napokon skončia v regiónoch, avšak pointa je podľa neho v tom, či tam skončia na základe výsledkov dohôd kooperačných rád partnerstva, alebo na základe rozhodnutia ministerstva.Dementoval informácie o tom, že by samosprávy neboli dobré v čerpaní eurofondov. Dodal, že stále v dobrom apelujú na revidovanie daného rozhodnutia, v žiadnom prípade nie sú opozíciou voči ministrovi. Vyzdvihol tiež činnosť kooperačných rád ako jedinečného participatívneho modelu."Nechceme nikoho spochybňovať, ale vyprosujem si, aby ktokoľvek zo strešných organizácií hol označovaný za človeka koalície alebo opozície. Sme dôsledne nestranícki," prízvukoval Božik."Pán Raši a pán Kaliňák, návrh, ktorý ste kritizovali na svojej tlačovej besede je návrh vášho spolustraníka z Hlasu-SD Tomáša Druckera . Ja som sa s jeho návrhom na základe výsledkov čerpania eurofondov v samosprávach stotožnil, hoci chápem, že to nie je len ich vina, ale aj chyba predchádzajúceho vedenia rezortu. Vždy som si tiež vážil spoluprácu so ZMOS ako apolitickou a odborne zdatnou organizáciou. Posledný vývoj ale ukazuje, že jeho predseda Božik vymenil túto apolitickosť za vlastnú politickú kariéru v Hlase a zatiahol ZMOS do vojny vedenia Hlasu proti ich bývalým členom," zareagoval Samuel Migaľ na tvrdenia, ktoré na tlačovej besede Rašiho a samospráv zazneli.Odbor komunikácie MIRRI SR taktiež zaslal návrh uznesenia, ktoré jeho šéf predložil na rokovanie vlády. "Obmedzenie vyhlasovať a aktualizovať výzvy sa nevzťahuje na alokácie poskytovateľov vyhradené na podporu projektov integrovaných územných investícií, integrovaných územných investícií udržateľného mestského rozvoja, Fondu na spravodlivú transformáciu, Európskeho sociálneho fondu plus, na technickú pomoc a prioritu STEP," poukazuje na konkrétny bod, ktorý podľa neho dokazuje, že Migaľ nešiel na vládu s vopred pripraveným plánom zmrazenia flexibility pre regióny, ako to tvrdia niektorí zástupcovia samospráv, ale že rozhodnutie o pozastavení 100 percent flexibility pri čerpaní eurofondov pre ministerstvá a 50 percent pre samosprávy bolo prijaté až počas samotného rokovania kabinetu."Uznesenie, ktoré bolo predložené, takýto návrh neobsahovalo, ale bolo zmenené na návrh ministra za stranu Hlas, ktorá to dnes kritizuje," uzavreli z MIRRI SR.