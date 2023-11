Raši zastavil vydávanie časopisu Lepšie Slovensko, Remišová ho zneužila na vlastnú volebnú propagáciu

Zneužitie časopisu na propagáciu

Nedostal sa do menších miest

2.11.2023 (SITA.sk) - Nový minister investícií Richard Raši Hlas-SD ) vo štvrtok zastavil vydávanie časopisu Lepšie Slovensko. Ako Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spresnilo, tento časopis ministerstvo platilo z eurofondov.Raši uviedol, že už v minulosti kritizovali, že najmä bývala ministerka Veronika Remišová Za ľudí ) zneužila tento časopis na vlastnú volebnú propagáciu.„V prvom čísle, ktoré vyšlo vo februári, keď už bolo jasné, že idú predčasné voľby, mala štyri fotografie, v ďalších dvoch spolu päť,“ upozornil Raši.Raši ďalej zdôraznil, že časopis išiel do takmer pol milióna domácností v krajských mestách.„Aj distribúcia tohto časopisu, ktorý mal pôvodne informovať o realizovaných a plánovaných eurofondových projektoch, bola zle nastavená. Napríklad, vôbec sa nedostal k ľuďom, ktorí žijú v menších mestách alebo obciach v regiónoch. A eurofondy sú predsa na to, aby sa životná úroveň v regiónoch vyrovnala životnej úrovni vo veľkých mestách,“ doplnil Raši s tým, že za šesť vydaní časopisu ministerstvo zaplatilo viac ako 350-tisíc eur.„Preto som dal pokyn, ak má ministerstvo propagovať eurofondy, nech to spraví tak, aby sa informácie dostali všetkým občanom,“ uzavrel Raši.